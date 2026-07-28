El Palmeiras brasileño sorprendió a los grandes de Europa con una decisión relativa a su joven joya, Eduardo Conceição, que figura en la lista de deseados en el mercado veraniego actual.

Los medios brasileños e ingleses siguen vinculando al Barcelona con el fichaje del nuevo y prometedor futbolista brasileño Eduardo Conceição, un extremo izquierdo de 16 años que juega en el Palmeiras.

Los diarios Manchester Evening y Globo Esporte señalaron el nombre del conjunto catalán como uno de los aspirantes a fichar al delantero de 16 años, cuyo nombre lleva meses vinculado a otros clubes como el Manchester United, el Manchester City, el Paris Saint-Germain e incluso el Real Madrid.

Según estos últimos informes, el Palmeiras, que posee los derechos de Conceição, planea retener a su joven talento durante un tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que tiene un contrato en vigor hasta el año 2029.

El diario Globo Esporte informó de que se produjeron conversaciones con el Manchester United, además del Manchester City y el Barcelona. Los informes señalaron que el precio acordado rondaba los 25 millones de euros, sumados a 15 millones de euros en variables.

No obstante, parece que el Palmeiras ha endurecido su postura, ya que desea que su joven y prometedor jugador se desarrolle en el primer equipo antes de aceptar un traspaso, que, según estos informes, no será inferior a los 50 millones de euros en los próximos mercados de fichajes.

Eduardo Conceição está considerado uno de los jugadores más prometedores del fútbol brasileño, y el Palmeiras tiene presentes las lucrativas operaciones que incluyen a Endrick y Estêvão: Endrick se traspasó al Real Madrid en diciembre de 2022 por 72 millones (35 millones fijos, 25 millones en primas y 12 millones en impuestos) y Estêvão fue vendido por 45 millones + 20 millones al Chelsea en el verano de 2024.

El diario Globo Esporte informó de que el Palmeiras ya rechazó ofertas de entre 20 y 25 millones de euros procedentes de Inglaterra, además de propuestas de Jürgen Klopp, entonces director global de fútbol de Red Bull, inicialmente por unos 7 millones de euros y una segunda oferta por 10 millones de euros.

En enero, el diario Mundo Deportivo informó de que el nombre de Eduardo Conceição estaba vinculado al interés del Barcelona.

Explicó que el club catalán seguía de cerca al joven extremo y que, pese a que les gustaba, sus planes pasaban por destinar la gran inversión a un delantero veterano.