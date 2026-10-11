Este encuentro de LaLiga fue un fascinante contraste entre dos formas de entender el control del partido. Jose Mourinho, fiel a su planteamiento habitual, buscó sacar partido de la solidez defensiva y la verticalidad en ataque. El Real Madrid aceptó ceder la mayor parte de la posesión para centrarse en mantener su estructura y salir con rapidez a la contra. El objetivo estaba claro: limitar las ocasiones de calidad del rival y confiar en el talento individual de un ataque repleto de estrellas para aprovechar los pocos momentos en los que el Villarreal quedara expuesto.

En el banquillo contrario, I. Perez apostó por un valiente 4-2-3-1 basado en la posesión, con el que pretendía sacar de posición al doble pivote madridista. El Villarreal tuvo el 53 % de la posesión y trató de abrir el campo mediante Ilias Akhomach y Alberto Moleiro. Sin embargo, le faltó la precisión en el último tercio necesaria para superar el bloque bajo preparado por Mourinho y acabó pagando un único despiste defensivo en una acción a balón parado o una transición.

El planteamiento táctico del Real Madrid

Jose Mourinho dispuso un 4-2-3-1 que a menudo se convertía en un disciplinado bloque medio en 4-4-2. La línea defensiva, liderada por Antonio Ruediger e Ibrahima Konate, mantuvo muy poca distancia entre sus integrantes y empujó al Villarreal hacia las bandas, donde el Madrid se sentía cómodo defendiendo los centros. Aurelien Tchouameni y Federico Valverde formaron un doble pivote que protegía a la defensa y apenas superaba la línea de medio campo durante los periodos prolongados de posesión rival.

En la salida de balón, el Madrid fue conservador. Trent Alexander-Arnold no tuvo su habitual libertad para desplazarse hacia zonas interiores y se centró en buscar desde atrás los desmarques de Kylian Mbappe. El equipo tenía claros los momentos en los que debía presionar: no ejercía una presión alta, sino que esperaba a que el balón llegara al tercio central antes de que Tchouameni o Jude Bellingham fueran al encuentro del rival. Esta estrategia de contener y contraatacar buscaba dejar espacio a la espalda de la adelantada defensa del Villarreal para que Arda Guler y Vinicius Junior lo aprovecharan. El gol llegó finalmente por medio de un protagonista inesperado: Yan Diomande marcó en el minuto 62 tras un periodo de mayor presión en las jugadas a balón parado. La resistencia defensiva se puso a prueba en los últimos veinte minutos, después de que Vinicius Junior recibiera una tarjeta roja directa en el minuto 73. El Madrid pasó entonces a defender en un bloque bajo en 4-4-1 que priorizaba el despeje sobre la conservación del balón.

El planteamiento táctico del Villarreal

El Villarreal utilizó el mismo 4-2-3-1 que el Madrid, pero con una intención mucho más ofensiva. Bajo las órdenes de I. Perez, el Submarino Amarillo se centró en progresar con el balón por las distintas zonas del campo. Santi Comesana y Pape Gueye bajaban a recibir para formar una línea de tres con los centrales en la fase inicial del juego. Esto permitía a los laterales, especialmente a Juan Foyth, adelantarse y ofrecer líneas de pase en posiciones avanzadas de banda. Su plan giraba en torno a generar situaciones de uno contra uno frente a los laterales del Madrid, con la esperanza de que la habilidad de Moleiro creara ventajas numéricas.

En defensa, el Villarreal empleó una línea adelantada y una intensa presión tras pérdida para recuperar el balón de inmediato. La fórmula funcionó en buena medida durante la primera parte y el equipo limitó al Madrid a 0,905 goles esperados (xG) en los 90 minutos. Sin embargo, esa línea adelantada entrañaba riesgos ante la velocidad de Mbappe. Aunque el Villarreal realizó 14 disparos en total, sus ocasiones fueron de escasa calidad: la poblada área madridista lo obligó a menudo a probar suerte desde lejos. Su incapacidad para transformar la posesión en ocasiones claras acabó condenándolo. Pese a tener más el balón, rara vez exigió a Thibaut Courtois algo más que paradas rutinarias.

El duelo táctico

La batalla táctica decisiva se libró en los espacios interiores. Perez quería que sus creadores de juego se desplazaran hacia dentro para ocupar el espacio entre los laterales y los centrales del Madrid. Mourinho lo anticipó y ordenó a Valverde que, cuando el balón estuviera en la banda, retrasara su posición hasta ejercer casi de tercer central. Esa flexibilidad táctica anuló la capacidad creativa del Villarreal. Mourinho ganó el partido gracias a que su equipo fue capaz de soportar largos periodos de presión sin perder el orden. Incluso cuando el Villarreal movía el balón con rapidez, el Madrid basculaba de un lado a otro casi a la perfección. Los visitantes tenían mucha posesión, pero no encontraban ningún resquicio por el que penetrar.

El momento decisivo llegó en el minuto 62, cuando Yan Diomande marcó como consecuencia directa de la mayor verticalidad del Madrid tras la entrada de Vinicius Junior al comienzo de la segunda parte. Al estirar la línea defensiva del Villarreal, el Madrid generó la situación de desorden en la disputa por un segundo balón que desembocó en el gol. Perez intentó reaccionar con las entradas de Goncalo Guedes y Georges Mikautadze, pero se toparon con un muro de camisetas blancas que se hizo aún más sólido después de la expulsión.

Los ajustes durante el partido

Las decisiones de ambos entrenadores en respuesta al desarrollo del encuentro marcaron el partido. Mourinho introdujo un cambio importante en el descanso: dio entrada a Marc Cucurella por Alvaro Carreras para reforzar la banda izquierda frente a Ilias Akhomach. Poco después, la entrada de Vinicius Junior por Trent Alexander-Arnold señaló un cambio de intenciones. Con Vinicius en el campo, el Madrid abandonó la cautela por la izquierda y empezó a atacar con más agresividad el espacio a la espalda de Juan Foyth. Esa presión acabó forzando el córner y la secuencia que condujo al gol de Diomande.

Perez respondió con varias sustituciones en los minutos 56 y 67: dio entrada a Nicolas Saliba y, más tarde, a Gerard Moreno para ganar presencia física en el área. Tras la expulsión de Vinicius Junior en el minuto 73 por una acción irreflexiva, Mourinho retiró de inmediato a Arda Guler para introducir a Eduardo Camavinga y, posteriormente, sustituyó al goleador Diomande por Denzel Dumfries. Con estos cambios, el Madrid adoptó un esquema defensivo híbrido entre el 5-3-1 y el 4-4-1. El ajuste funcionó a la perfección. Pese a jugar con uno menos, el Madrid mantuvo un bloque tan compacto que la superioridad numérica del Villarreal apenas tuvo efecto: siguió moviendo el balón por fuera sin lograr penetrar en la defensa.

En última instancia, el partido se decidió por la mayor disciplina estructural del Real Madrid. Aunque el Villarreal practicó un fútbol más vistoso y dominó la posesión, careció de variedad táctica para desarmar un bloque bajo de primer nivel. La decisión de Mourinho de priorizar el orden defensivo sobre la posesión resultó acertada, especialmente después de que la tarjeta roja obligara a su equipo a centrarse en resistir. El preciso remate de Yan Diomande tras una asistencia de Valverde marcó la estrecha diferencia en un encuentro en el que las transiciones defensivas y la eficacia a balón parado pesaron más que el dominio estético.