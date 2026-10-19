La televisión del Real Madrid intensificó su ataque contra el Sevilla, en respuesta a las protestas del club andaluz por las decisiones arbitrales en el enfrentamiento entre ambos equipos, que terminó con victoria del conjunto blanco por 4-1, acusando a su rival de doble vara de medir en el tratamiento de las acciones arbitrales y considerando que su queja busca desviar la atención del resultado del partido.

La televisión del Real Madrid recuperó la imagen de un supuesto codazo del jugador del Barcelona Rodri, que no fue sancionado durante un enfrentamiento anterior, preguntándose por qué el Sevilla protesta por el arbitraje ante el Real Madrid y no adopta la misma postura cuando se trata de los partidos del Barcelona.

Los comentaristas del canal dijeron: "El Sevilla no se quejó del codo de Rodri. ¿Por qué el Sevilla no se queja en el día del Barcelona y permanece callado cuando logra una buena actuación?", y añadieron que la diferencia en el análisis de los partidos genera interrogantes y que el club andaluz intenta, según su descripción, desviar la atención de los cuatro goles que recibió ante el Real Madrid.

La televisión del Real Madrid acusa a Tebas de imponer censura

El ataque del canal no se detuvo en el Sevilla, sino que se extendió a Javier Tebas, presidente de LaLiga, a quien acusó de imponer censura sobre las imágenes de las protestas que se registraron en el estadio Santiago Bernabéu contra él durante el partido.

Los comentaristas de la televisión del Real Madrid dijeron que los aficionados no vieron la pancarta de protesta contra Tebas durante la retransmisión, al considerar que el presidente de la patronal interviene en la selección de las imágenes que se emiten y da instrucciones a los comentaristas sobre lo que pueden decir, según su expresión.

Añadieron que las protestas dentro del estadio fueron, desde su punto de vista, más importantes que algunos acontecimientos del partido, y acusaron a LaLiga de interferir en la competición, en una nueva escalada de la disputa entre el club blanco y la dirección del campeonato español.

"La liga del Barcelona, de Tebas y del sucio Negreira"

El canal continuó su ataque, al considerar que existe una tendencia a perjudicar al Real Madrid, y citó lo que describió como la polémica arbitral en el partido entre el Real Betis y el Barcelona, antes de vincular las críticas dirigidas al club blanco con el caso Negreira y la disputa con Tebas.

Los comentaristas del canal dijeron que el Real Madrid ofreció un partido sólido ante el Sevilla, pero que el debate, según su opinión, se orientó hacia otros asuntos en lugar de centrarse en el rendimiento del equipo y el resultado del encuentro, y añadieron que ciertas partes intentan cambiar el rumbo de la conversación sobre el partido.

El canal también abordó el penalti que se señaló a favor del Real Madrid, señalando con ironía que algunos de los críticos se centran en las acciones polémicas para evitar hablar del resto de los acontecimientos del partido, antes de afirmar la existencia de una infracción previa sobre Arda Güler, según su lectura de la jugada.