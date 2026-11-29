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Real Madrid TV arremetió con dureza contra el arbitraje tras la derrota del equipo ante el Deportivo Alavés, ayer sábado, en la 14.ª jornada de LaLiga.

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El canal puso el foco en dos acciones arbitrales que afectaron al inglés Jude Bellingham: la primera, una jugada de penalti que se resolvió en su contra y terminó con su expulsión; la segunda, un claro agarrón que sufrió dentro del área en el minuto 15, tras un saque de esquina, sin que el árbitro interviniera.

La televisión del club blanco reconoció el buen trabajo defensivo del rival, que además aprovechó las dos únicas ocasiones en las que disparó entre los tres palos: «El Alavés hizo un partido perfecto según su forma de jugar».

Aun así, el canal sostuvo que ambas acciones merecían penalti, antes de cerrar su análisis con una alusión al caso Negreira: «Hoy sus voceros dirán que el VAR acertó al corregir la decisión y que no hubo ningún contacto. Son las reglas cambiantes de la Liga Negreira».

Y añadió: «Esto no tiene nada que ver con que el Real Madrid perdiera por el árbitro, pero también forma parte del análisis de este partido».

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El colegiado Soto Grado había señalado penalti a favor del Real Madrid, pese a que Bellingham ya tenía una tarjeta amarilla, pero Figueroa Vázquez lo llamó desde el VAR para revisar la jugada.

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Tras revisar la acción en el monitor, el árbitro decidió anular el penalti y mostrar la segunda amarilla al jugador inglés por intentar engañar para conseguir un penalti.

En su análisis tras el partido, Real Madrid TV afirmó: «Hubo un contacto mínimo. Figueroa Vázquez, que ya había expulsado a Mourinho, llamó rápidamente al árbitro y cambió la decisión. Solo le mostraron un ángulo de cámara».

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El canal consideró que la jugada era más penalti que la que se señaló a favor de Lamine Yamal ante el Levante, y añadió: «El viento sopla a favor del Barcelona».

Getty Images

Uno de los ejes principales de la protesta del canal fueron las imágenes que el VAR mostró al árbitro: «Soto Grado había decidido pitar penalti. Cuantas más imágenes le muestren desde el VAR, más le ayudarán a tomar la decisión final. Cuantas más herramientas le des, mejor, pero eso no ocurrió».

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El canal también criticó la realización televisiva del partido: «Es curioso que no le mostraran el plano frontal, en el que la jugada se ve con más claridad, y que se limitaran al ángulo menos claro, el lateral, que además estaba lejos».

Y prosiguió: «No digo que sea un penalti clarísimo, pero el árbitro debe ver varias repeticiones de la jugada».

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Esta acción ha provocado que el Real Madrid no pueda contar con Bellingham en el próximo partido ante la Real Sociedad por sanción, lo que llevó al canal a afirmar: «Hay que tomar medidas».

En cuanto a la segunda jugada, la televisión del Real Madrid destacó el agarrón a Bellingham dentro del área en el minuto 15, que pasó desapercibido tanto para el árbitro como para la sala del VAR.

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«A veces se pitan penaltis cuando un jugador tropieza con el césped, pero el agarrón es claro. Es penalti», señaló el canal.

Y añadió, en otra crítica a la realización televisiva y a LaLiga: «Esta es una repetición que no veremos en ningún otro sitio».

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El canal recordó además la primera amarilla que vio Bellingham, por protestar la pérdida de tiempo del portero Sivera.

«Hay normas que regulan la pérdida de tiempo y, aun así, no se impuso ninguna sanción. Hay cosas que no cambian y que nunca cambiarán», afirmó.

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Las críticas del canal no se quedaron ahí: acusó a Soto Grado de tratar a Kylian Mbappé de forma «humillante y autoritaria», además de emplear en general un tono marcado por «la soberbia y la altivez».

También criticó que el árbitro cruzara medio campo para mostrar la amarilla a José Mourinho: «Hemos visto auténticos espectáculos de algunos entrenadores, que no paran de hablarle al oído al árbitro, y los conocemos a todos, pero no veo a los árbitros cruzar medio campo para enseñarles tarjetas».

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Según el canal, el árbitro empleó un «tono amenazante» en la acción relacionada con el turco Arda Güler, la jugada que desató el enfado del técnico portugués.