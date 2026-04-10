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Real Madrid: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del Real Madrid en directo por televisión y en streaming?

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SPOX te ofrece toda la información sobre la retransmisión de los partidos del Real Madrid en La Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa.

Este año, los blancos competirán en La Liga, la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Supercopa.  

Aquí podrás saber qué canales retransmitirán los partidos del Real Madrid.

¿Quién retransmite los partidos de los blancos en TV y en streaming?

¿Quién transmite los partidos de los blancos en TV y streaming?

La Liga vuelve a tener su hogar en Alemania este año en DAZN. El servicio de streaming posee los derechos exclusivos de retransmisión de la liga española en este país y retransmite todos los partidos del Real Madrid en directo y bajo demanda en su totalidad. Para acceder necesitas una suscripción de pago; la liga está incluida en todos los paquetes. 

Elige el plan que más te convenga ysuscríbeteya.

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images

La mayoría de los partidos de la Champions League se ven en DAZN. Solo el encuentro de martes se emite en Prime Video; el resto están en DAZN

Suscríbete a Amazon Prime Video:el partido destacado de la Champions cada martes, solo en Prime Video.

Por tanto, los partidos del Real Madrid se ven los miércoles en DAZN y los martes, en Prime Video.

Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty Images

La Copa del Rey también está en DAZN, que mantiene los derechos hasta la temporada 2028/29.

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¿Y la Supercopa? La retransmitirá Sportdigital FUSSBALL, servicio ya incluido sin coste en los paquetes de MagentaSport y DAZN

Real Madrid: ¿Quién emite sus partidos en TV y streaming?

Fundación6 de marzo de 1902
Títulos de Liga: 3636
Copas ganadas32
Títulos de la Liga de Campeones15
Jugador con más partidosRaúl
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