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Según el comunicado oficial de los Blancos, «el Real Madrid C. F. y Aurélien Tchouameni han alcanzado un acuerdo para ampliar el contrato del jugador, que permanecerá en el club hasta el 30 de junio de 2032.

Aurélien Tchouameni llegó al Real Madrid en 2022. En sus cinco temporadas en el club, ha disputado 205 partidos y ganado ocho títulos: una Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de la UEFA, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Es internacional con Francia, selección con la que ha disputado 50 partidos y ganado una UEFA Nations League en 2021».

Tchouameni, en el Real Madrid desde la temporada 2022-23 (tras sus etapas en el Burdeos y el Mónaco), suma 186 partidos con la camiseta del Real Madrid y 7 goles. Con el Real Madrid, el francés nacido en 2000 ha ganado 1 Liga, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España, 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Copa Intercontinental y 2 Supercopas de la UEFA.

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El Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Tchouameni. Según ha comunicado el club español, el centrocampista francés ha alcanzado un acuerdo con la entidad para ampliar su vínculo con los Blancos hasta el 30 de junio de 2032.

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Desde su llegada a la capital española en el verano de 2022, tras sus etapas en el Burdeos y el Mónaco, Tchouameni se ha hecho progresivamente con un papel importante en el equipo. En el comunicado oficial, el Real Madrid destaca su contribución a lo largo de las cinco temporadas que ha pasado en el club, durante las cuales ha disputado 205 partidos y conquistado ocho trofeos: una Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de la UEFA, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

En cuanto a sus cifras individuales, el francés nacido en 2000 ha disputado 186 partidos con la camiseta del Real Madrid y ha marcado siete goles. Su palmarés con el club incluye una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Copa Intercontinental y dos Supercopas de la UEFA.

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Tchouameni también ha alcanzado logros importantes con la selección francesa: suma 50 partidos con Francia y conquistó la UEFA Nations League en 2021. Tchouameni debutó con la selección en 2021, ante Bosnia, y ganó una Nations League en 2021. Su último partido con Francia fue la victoria por 3-0 sobre Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial disputado el pasado verano.