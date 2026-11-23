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José Mourinho esquiva una pregunta sobre Nico Paz y el mercado de fichajes. Preguntado por el futuro del mediapunta argentino del Como, sobre quien el Real Madrid tiene un derecho de recompra por 80 millones de euros que puede ejercer al término de esta temporada, el entrenador portugués declaró en rueda de prensa, en la víspera del partido en casa contra el PSV Eindhoven en la Champions League: "¿Nico Paz? No juega en mi equipo".

"¿Hay tantas lesiones porque se juega demasiado? Para ganar mucho dinero también hay que correr riesgos, así es la vida. Si los futbolistas quieren ir a la huelga porque juegan demasiados partidos, podrían aceptar que les redujeran el sueldo a la mitad… ¿Luis Enrique se rebajaría el sueldo un 20 % con tal de no volver a hablar en rueda de prensa? Respeto a Luis, pero no pienso como él. Que no me toquen el sueldo".

"Vinicius volverá a su nivel. A veces, algunos futbolistas que se acercan a los 30 años pierden un poco de motivación y no consiguen mantener una forma física ideal, pero él aún es joven. La gente olvida que llegó aquí muy joven y que lo ha ganado todo. Es un buen chico, muy empático con todos. Había cambiado el partido contra el Villarreal, pero después le anularon un gol y fue expulsado. Quizá aquella sanción frenó su progresión".

"¿Las palabras del centrocampista del Villarreal Santi Comesana tras la derrota contra el Barcelona? Tiene poca memoria: contra ellos nos anularon un gol y expulsaron a Vinicius. Puede decir lo que quiera, pero no debería relacionarnos con el caso Negreira".

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"El PSV tiene futbolistas experimentados como Perisic y Kostic, además de jóvenes de calidad. Será difícil".