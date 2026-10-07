Real Madrid, Liverpool, Arsenal y Chelsea ponen sus ojos en un jugador de 70 millones de euros

La temporada aún acaba de empezar, pero eso no impide que los clubes ya estén haciendo planes concretos para el próximo mercado de fichajes de verano. Según Florian Plettenberg, Jarell Quansah, del Bayer Leverkusen, podría protagonizar entonces un gran traspaso.

Quansah, de 23 años, es un fijo en el Leverkusen, que lo fichó en el verano de 2025 procedente del Liverpool por unos 35 millones de euros. El defensa central está rindiendo a buen nivel en el Leverkusen, con el que tiene contrato hasta mediados de 2030.

Cuatro clubes van ahora tras la firma del diestro: Real Madrid, Liverpool, Chelsea y Arsenal. Su exclub, el Liverpool, puede recomprar a Quansah hasta el 15 de junio de 2027 por setenta millones de euros. Además, el Real Madrid lo sigue de forma regular, según Plettenberg.

Quansah, internacional en nueve ocasiones, que el pasado verano también estuvo activo en el Mundial, irrumpió siendo muy joven en el Liverpool, que lo cedió al Bristol Rovers durante la primera mitad de 2023. Quansah regresó y acabó disputando 58 partidos con el primer equipo de los Reds.

Quansah señaló este verano que su salida del Liverpool fue difícil para él, pero también necesaria. "Siento que mejoro con cada partido que juego. Todavía soy joven, así que mientras siga concentrado y trabajando duro, sé que me irá bien".

Tras esta temporada, el contrato de cesión de Ronald Araújo en el Liverpool llega a su fin y también es perfectamente posible que Joe Gomez y el capitán Virgil van Dijk dejen Anfield, ya que sus contratos se extienden hasta mediados de 2027. En ese caso, el Liverpool se quedaría en el centro de la defensa con Jeremy Jacquet y Giovanni Leoni.

Por ello, todo apunta a que el próximo verano el Liverpool se verá obligado a tomar una decisión sobre la opción de recompra si otra parte concretamente interesada se presenta en el Leverkusen. Se desconoce cuánto exigirían los alemanes a otro club, pero probablemente esa cantidad no estaría por debajo de la cláusula de setenta millones para el Liverpool.



