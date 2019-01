Real Madrid: líder en penalties pero un único gol de falta directa

Ceballos anotó el primer gol de libre directo en la última jornada de la primera vuelta de La Liga. Ha marcado cinco goles desde los once metros

ANÁLISIS

El Real Madrid llegó este domingo al ecuador de la presente temporada, una vez cerrada la primera vuelta de La Liga en el Benito Villamarín. Un partido resuelto por un gol de falta de Ceballos in extremis. No deja de ser curioso, y es que todavía no había marcado ni un solo gol de libre directo en las 18 jornadas anteriores del campeonato doméstico. Es más, en 31 partidos anteriores entre todas las competiciones, apenas había marcado un único tanto hasta el momento: fue Isco el que lo consiguió ante la Roma (el 19 de septiembre). El único madridista que había logrado perforar la meta rival de falta directa este curso hasta la irrupción de Ceballos ante su ex equipo el domingo.

No deja de ser una situación que llama poderosamente la atención cuando no hace tanto este capítulo podía haber sido una de las especialidades del equipo blanco. Aunque no es menos cierto que en los últimos años han ido saliendo del club auténticos especialistas en esta suerte del fútbol también: como Cristiano Ronaldo o James Rodríguez. En el presente curso, los encargados de lanzar los libres directos en el Real Madrid son: Luka Modric, Sergio Ramos, Marco Asensio, Isco Alarcón y Gareth Bale. Pero sólo el malagueño y ahora el mediocampista sevillano han logrado el premio del gol cuando se lleva disputada ya media temporada.

Concretamente en La Liga, habían sido nada menos que diez lanzamientos de falta directa en la primera vuelta hasta el gol de Ceballos, según datos de Opta. Eso sí, la mitad de los equipos de La Liga tampoco habían logrado ningún tanto de libre directo aún llegado el final de la primera vuelta: Sevilla, Alavés, Eibar, Getafe, Athletic, Real Sociedad, Villarreal, Leganés y Huesca. En el lado opuesto están el Valladolid y el Barcelona, que han marcado más goles que nadie de falta directa en el campeonato doméstico: tres cada uno (28 lanzamientos los culés por 15 de los pucelanos).

Paradójicamente, esta sequía relativa en los lanzamientos directos de falta contrasta con el rédito que está sacando el equipo blanco a los penalties en el presente curso. No obstante, es el equipo de La Liga con más goles desde el punto de fusilamiento en la primera vuelta del campeonato: cinco, los mismos que el Eibar. Que en el caso del equipo blanco significan el 17% del total de 28 goles anotados en Liga hasta el momento. Por detrás en esta particular clasificación aparecen el Barcelona y la Real Sociedad, con cuatro penalties transformados en la primera vuelta de La Liga.

*Datos a falta de la disputa del R.Sociedad-Espanyol