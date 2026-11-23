Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Según el parte médico emitido esta mañana por el Real Madrid, «tras las pruebas realizadas hoy por el personal médico del Real Madrid, a nuestro jugador Endrick se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor izquierdo. Se hará un seguimiento de su recuperación».

El brasileño, nacido en 2006, disputó el sábado los últimos 19 minutos del partido que los Blancos ganaron en el Bernabéu por 2-1 al Celta de Vigo. José Mourinho dio entrada a Endrick en el minuto 71 en sustitución de Diomande, cuando el marcador seguía 1-1. Después, Espi dio la victoria a los Merengues en el 85'.

Endrick ha disputado hasta ahora 8 partidos esta temporada, con un gol y una asistencia. En total, el exjugador del Palmeiras ha jugado 160 minutos esta campaña con el equipo de Mourinho.

Debido a esta lesión, Endrick podría estar de baja alrededor de un mes y perderse los partidos de liga previstos antes del parón, contra Alavés, Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Osasuna y A Coruña, además de los encuentros de la Champions League ante PSV y Arsenal.

Anuncios Anuncios

El Milan y la Roma tienen un gran interés en Endrick de cara al mercado de fichajes y aspiran a incorporarlo como cedido en enero. Si el brasileño permanece realmente de baja hasta el parón, la del sábado podría haber sido su última aparición esta temporada con la camiseta del Real Madrid.