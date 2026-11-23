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Según el parte médico emitido esta mañana por el Real Madrid, «tras las pruebas realizadas hoy por los servicios médicos del Real Madrid, a nuestro jugador Endrick se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor izquierdo. Se seguirá de cerca su recuperación».

El brasileño, nacido en 2006, jugó el sábado los últimos 19 minutos del partido que el Real Madrid ganó 2-1 al Celta Vigo en el Bernabéu. José Mourinho dio entrada a Endrick en el minuto 71 en sustitución de Diomande, cuando el marcador seguía 1-1. Después, Espi marcó en el minuto 85 para dar la victoria al Real Madrid.

Endrick ha disputado 8 partidos en lo que va de temporada, con un gol y una asistencia. En total, el exjugador del Palmeiras ha jugado 160 minutos con el equipo de Mourinho esta temporada.

Por esta lesión, Endrick podría estar de baja alrededor de un mes y perderse los partidos de liga previstos antes del parón ante Alavés, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Osasuna y A Coruña, además de los encuentros de la Champions League contra el PSV y el Arsenal.

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El Milan y la Roma tienen mucho interés en Endrick de cara al mercado de fichajes y quieren incorporarlo cedido en el mercado de enero. Si el brasileño permaneciera de baja hasta el parón, el partido del sábado podría haber sido también su última aparición con la camiseta del Real Madrid esta temporada.