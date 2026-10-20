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Liga de Campeones
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Estadio Bernabeu
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Real Madrid contra RB Leipzig, previa de la Champions League: Todo lo que debes saber

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Liga de Campeones
Y. Diomande
C. Nkunku

Previa completa del Real Madrid-RB Leipzig en la Champions League. Analizamos las tácticas, las novedades de ambos equipos, su estado de forma y mucho más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Estadio Bernabeu

El Real Madrid-RB Leipzig comenzará el 21 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 20:00 GMT.

El Madrid recupera su mejor versión

El Real Madrid se impuso con autoridad al Sevilla por 4-1 el fin de semana, gracias a un doblete de Kylian Mbappe y a los goles de Arda Guler y Yan Diomande. El siguiente compromiso de los hombres de Jose Mourinho será el Clásico ante el Barcelona, pero antes recibirán al RB Leipzig en la Champions League. El Madrid protagonizó una remontada espectacular en la segunda jornada de la fase de liga: marcó tres goles en los últimos ocho minutos para ganar 4-3 a la Roma. El extremo marfileño Yan Diomande se enfrentará aquí a su antiguo club tras su costoso fichaje por el Madrid en verano.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAGetty Images

El Leipzig intenta reponerse

La abultada derrota por 6-1 ante el Bayern de Múnich el fin de semana ha dejado al Leipzig algo aturdido, aunque el equipo de Martin Demichelis ha marcado 15 goles en sus cinco primeros partidos de Bundesliga esta temporada. Ha ganado tres partidos y perdido otros tres en la liga, un balance que resume bastante bien lo imprevisible que puede llegar a ser.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Datos clave y bajas por lesión

  • El Madrid no cuenta con Raúl Asencio, Ferland Mendy ni Rodrygo, mientras que Marc Guiu y Assan Ouédraogo son baja en el Leipzig.
  • La estrella turca Arda Guler suma dos goles y dos asistencias en sus dos últimos partidos de Champions League.

Novedades de los equipos y plantillas

Real Madrid contra RB Leipzig alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateAntonio RüdigerAntonio RüdigerD. DumfriesD. DumfriesY. DiomandeY. DiomandeF. ValverdeF. ValverdeB. DiazB. DiazA. TchouameniA. TchouameniJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. MbappeM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

RB Leipzig

Manager

  • J. Mourinho
  • Martín Demichelis

El once previsto de Jose Mourinho incluye a Thibaut Courtois en la portería, con una defensa de cuatro formada por Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger y Denzel Dumfries. Yan Diomande, Federico Valverde y Aurelien Tchouameni figuran en el centro del campo junto a Jude Bellingham y Brahim Diaz, con Kylian Mbappe como referencia en ataque. Por el momento, no se han comunicado lesiones ni sanciones en el equipo local.

El once previsto de Martin Demichelis incluye a Maarten Vandevoordt en la portería, con Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum y Willi Orban en defensa. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda y Romulo Cruz completan la alineación. No se han confirmado problemas por lesión ni sanciones en el Leipzig antes del partido, aunque se añadirán novedades conforme se acerque el inicio.

Estado de forma

RMA

RMA - Formulario

ELC
W2-3
ATM
L2-1
VIL
W1-0
ROM
W3-4
SEV
W4-1
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RBL

RBL - Formulario

HSV
W5-0
B04
L2-0
SGE
W6-0
PSV
W1-0
FCB
L6-1
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Real Madrid ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En el más reciente venció 4-1 al Sevilla en casa en LaLiga. Entre sus victorias anteriores figuran el 3-4 a domicilio ante la Roma en la Champions League y el 1-0 en casa frente al Villarreal. Su única derrota en esa racha llegó contra el Atlético de Madrid, por 2-1 en LaLiga. En esos cinco partidos, el Madrid ha marcado 13 goles y ha encajado siete.

El RB Leipzig ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos oficiales, sin registrar ningún empate. Su encuentro más reciente terminó en una abultada derrota por 6-1 ante el Bayern de Múnich en la Bundesliga, aunque antes, en esa misma serie de partidos, se repuso de un revés similar con una victoria por 6-0 sobre el Eintracht Fráncfort. El triunfo por 1-0 ante el PSV Eindhoven en la Champions League demuestra que puede rendir en Europa. El Leipzig ha marcado 12 goles y ha encajado nueve en esos cinco encuentros.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Real MadridEmpateRB Leipzig
2
1
1
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
6Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en marzo de 2024, cuando el Real Madrid y el RB Leipzig empataron 1-1 en la Champions League en el Bernabéu. Antes, en febrero de 2024, el Madrid ganó 1-0 a domicilio ante el Leipzig. En los cuatro enfrentamientos directos registrados, el Real Madrid ha logrado dos victorias y un empate, mientras que el Leipzig ha conseguido un triunfo: el 3-2 en casa de octubre de 2022. El Madrid ha marcado cinco goles y ha encajado cinco en esos cuatro partidos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Champions League, el Real Madrid ocupa actualmente el octavo puesto y el RB Leipzig, el 21.º, una distancia que refleja las distintas trayectorias de ambos equipos en la competición esta temporada.

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