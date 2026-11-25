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El Real Madrid encadena su décima victoria consecutiva esta temporada.

El club español presidido por Florentino Perez lidera en solitario la clasificación de la Champions League con pleno de puntos, 15 en cinco jornadas, gracias a su victoria en casa por 5-1 ante el PSV Eindhoven tras remontar.

El PSV se adelantó con un penalti del exjugador del Inter Ivan Perisic, pero se vino abajo en la segunda parte ante los goles de Valverde, Bellingham, Mbappé, que firmó un doblete, y Vinicius.

El punto de inflexión llegó en el descanso, cuando José Mourinho dio entrada a Jude Bellingham en lugar de Aurelien Tchouameni.

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El Special One declaró después del partido: «¿Qué le dije al equipo después de la primera parte? El vestuario es como Las Vegas: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas».

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«Bellingham ha cambiado el partido», prosiguió Mourinho. «Es un líder y el mejor centrocampista del mundo en estos momentos. Que lo hayan dejado fuera del top 10 del Balón de Oro es un escándalo».

El propio internacional inglés comentó: «¿El Balón de Oro? No me interesa, quiero ganarlo todo con el Real Madrid. Aquí todo es perfecto, me encuentro de maravilla».

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«He marcado el gol más bonito de mi carrera, pero no me comparéis con Zinedine Zidane. Es una leyenda, uno de mis ídolos y es mucho mejor que yo».

«¿Cuál es el secreto de mi progresión? José Mourinho», respondió Bellingham. «Lo ha cambiado absolutamente todo en el Real Madrid, siempre lucha por nosotros y nosotros luchamos por él. El entrenador me ha dado mucha confianza. Este es el mejor momento de mi carrera porque juego mejor y estoy muy feliz».

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«También me alegro por Vinicius, su gol es la mejor noticia de la noche. Todo el mundo la tiene tomada con él y siempre buscan una excusa para machacarlo, pero nosotros estamos aquí para ayudarlo».

El Real Madrid se dispone a recompensar a Bellingham con un nuevo contrato. Su vinculación actual, que termina en junio de 2029, se ampliará tres temporadas más, hasta 2032, con una subida respecto a su salario actual de 10 millones de euros netos al año.

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Desde su llegada procedente del Borussia Dortmund por 127 millones de euros en el mercado de verano de 2023, Bellingham ha disputado 158 partidos con el Real Madrid, en los que ha marcado 53 goles y repartido 38 asistencias. Ha ganado una Champions League, una Copa Intercontinental, una Liga, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.