La exestrella del fútbol alemán Michael Ballack defendió al joven jugador del Bayern Múnich Lennart Karl, después de que los comentarios de este último sobre el Real Madrid generaran polémica a principios de este año.

Hablando en el podcast Kerners11, Ballack argumentó que las declaraciones de Karl fueron sacadas de contexto, según recogió el sitio Yahoo Sport.

Ballack dijo: "Le preguntaron: ¿cuál es tu club favorito además del Bayern Múnich? Esa parte a menudo se omite", aclarando que "Karl no cometió ningún error, simplemente hablaba de su sueño de jugar algún día en el Real Madrid".

Y añadió, entre risas: "Ese (sueño) también lo tuve yo siempre".





Asimismo, la exestrella del Bayer Leverkusen, el Bayern Múnich y el Chelsea criticó a quienes a veces acusan a Karl de "arrogancia", subrayando: "Lennart tiene personalidad, y eso es algo importante. En un entorno como el del Bayern Múnich, no triunfarás a los 17 años si no tienes una personalidad fuerte. Eso es lo que necesitan los jugadores jóvenes hoy en día. Necesitan la personalidad. Por supuesto, necesitan el talento, pero también necesitan las capacidades".

Ballack, de 50 años, que además es el agente de Karl, explicó: "Puede que eso se haya perdido en cierta medida hoy en día en la educación, en las escuelas, y también en las academias juveniles".

Karl sigue vinculado por contrato con el Bayern Múnich hasta 2029, y se ha consolidado en el primer equipo tras haber ascendido desde la academia del club.