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RB Leipzig vs. Augsburgo: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

En la Bundesliga, el RB Leipzig recibe al FC Augsburgo en el Red Bull Arena. El entrenador Martin Demichelis quiere que su equipo afiance sus puntos tras los resultados irregulares que ha cosechado últimamente en la liga.

El Leipzig llega a este partido con tres victorias en sus últimos cinco encuentros oficiales, aunque viene de perder 2-3 ante el Manchester City en la Champions League. Antes del duelo con su rival de la ciudad procedente de Baviera, los Toros Rojos centran su atención en la Bundesliga.

El Augsburgo llega con un balance dispar: en sus últimos cinco partidos oficiales, el equipo de Manuel Baum logró una victoria, dos empates y sufrió dos derrotas. Su defensa se mostró vulnerable.

En la clasificación de la Bundesliga, seis puestos separan actualmente a ambos equipos. El Leipzig ocupa una respetable cuarta posición, mientras que el Augsburgo, décimo, aspira a entrar en la mitad superior de la tabla.

El partido ofrece al Leipzig la oportunidad de recortar distancias con el líder, el Bayern de Múnich. Aquí os contamos dónde ver el encuentro de hoy en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado en el RB Leipzig y el Augsburgo?

El RB Leipzig afronta este duelo con tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, cayó 2-3 ante el Manchester City en la Champions League. Antes había ganado 0-2 a domicilio al Schalke 04 y vencido con claridad 4-0 al Elversberg. En esos cinco encuentros, el Leipzig marcó doce goles y también encajó doce.

El Augsburgo sumó una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el SC Friburgo en la Bundesliga. Antes empató 1-1 con el Union Berlín y logró un meritorio 2-2 en casa del Bayern de Múnich. En ese periodo, el Augsburgo marcó nueve goles y encajó siete.

RB Leipzig vs. Augsburgo: alineaciones

RB Leipzig vs. Augsburgo: estado de forma

RB Leipzig vs. Augsburgo: balance de enfrentamientos directos

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