Hay movimiento en torno al jugador del Ajax Rayane Bounida. Según el periodista belga especializado en fichajes Sacha Tavolieri, el centrocampista de veinte años es una opción para el Borussia Dortmund. El club de Ámsterdam no descarta su marcha.

Al Borussia Dortmund le interesa, pero primero debe cerrar otras incorporaciones.

El Ajax facilitaría su salida si llega la oferta correcta. No será barato.

Su contrato vence en 2028 y Transfermarkt lo valora en 5 millones, pero esa cifra no bastará para ficharlo.

Tavolieri también desmiente que el jugador haya mantenido contacto reciente con su exequipo, el Anderlecht.

No sorprende que este periodista belga haya dado la primicia. Bounida juega con la selección de Marruecos, pero nació en Vilvoorde.

Hasta la fecha ha jugado 29 partidos oficiales con el Ajax, marcando dos goles y dando nueve asistencias.