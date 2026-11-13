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El creador de juego de Francia Rayan Cherki ha hecho una valoración de una sinceridad brutal sobre lo que falló en la decepcionante derrota por 3-1 ante Italia. Pese a un inicio prometedor en el partido de la Liga de Naciones de la UEFA, la subcampeona del mundo de 2026 tuvo dificultades para doblegar a una Italia que resistió a medida que avanzaba el encuentro.

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Dificultades tácticas en un partido cerrado

El duelo de la Liga de Naciones de la UEFA entre estas dos potencias europeas se convirtió en una noche de profunda frustración para los hombres de Zinedine Zidane en Milán. La intensidad inicial que propició el primer gol de Francia acabó diluyéndose y dejó al conjunto visitante sin encontrar soluciones. En declaraciones a los medios tras el pitido final, Cherki no eludió el análisis de los fallos de la actuación francesa. El futbolista del Manchester City señaló que, aunque el plan inicial parecía funcionar, la dinámica cambió rápidamente cuando Italia se asentó en defensa y recuperó el control.

«Creo que fue un partido bastante complicado, bastante cerrado. Empezamos bien. Hicimos lo necesario, presionándolos arriba, como en el gol. Y después el partido se complicó. Deberíamos haber movido el balón más rápido. Por desgracia, no lo hicimos, pero eso nos permitirá sacar muchas lecciones. No todo podía salir perfecto. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero esta noche estamos muy frustrados», explicó Cherki, según recoge Foot Mercato.

Falta de velocidad y ritmo en el juego

Una de las principales quejas del mediapunta fue el ritmo de las circulaciones de balón de Francia. Ante una Italia replegada en un bloque bajo, mover el balón con rapidez era fundamental, pero la ejecución sobre el césped quedó muy lejos de lo necesario. Cherki señaló que el equipo se volvió demasiado estático, lo que facilitó a los defensas italianos seguir los desmarques y cerrar las líneas de pase.

«Creo que sí, que intercambiamos bien las posiciones y nos encontramos bien, pero en ciertos momentos del partido no jugamos lo bastante rápido y eso marcó una gran diferencia. Cuando nos encontramos rápido, los pusimos en peligro de inmediato. Cuando encadenamos jugadas con muchos toques, todo se complicó. Es una pena porque había espacios. No debemos olvidar que el camino es muy largo. No hay nada preocupante en la actuación de esta noche», añadió el creador de juego.

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La falta de variedad en ataque

Las estadísticas también dibujaron un panorama preocupante sobre el aislamiento de los jugadores creativos durante largos tramos del partido. Cherki reveló que tanto él como Michael Olise apenas recibieron el balón durante el primer cuarto de hora, una clara señal de que no se movía de un lado a otro con la intención necesaria para abrir espacios entre las líneas italianas.

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«Quizá nos faltó acierto. Cuando saltamos al campo, ante bloques compactos, no debemos dudar en mover el balón de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. No quedarnos solo en un lado, por ejemplo. Creo que no toqué mi primer balón hasta el minuto 14, y a Michael le pasó lo mismo. Eso demuestra que quizá no lo movimos lo suficiente», concluyó Cherki.

El liderato, a la vista ante la colista Turquía

Zidane tendrá ahora la tarea de incorporar estas observaciones a sus entrenamientos. Encontrar la manera de que jugadores como Cherki y Olise participen más desde los primeros compases será fundamental para que Francia recupere su condición de fuerza dominante en el fútbol internacional. Por ahora, la atención se centra en el próximo encuentro y en la urgente necesidad de mostrar más dinamismo y precisión en el último tercio del campo.

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El próximo partido contra Turquía, última de la clasificación, en Burdeos supone una gran oportunidad para recuperarse. Recuperar el liderato del grupo seguirá estando al alcance de Francia siempre que los demás resultados también le sean favorables.