Rayan Cherki causa sensación con su entrevista tras el partido: «Le dije a Maresca en el descanso...»

Rayan Cherki fue el gran protagonista del Manchester City el viernes por la noche con dos goles en el duelo entre su club y el Crystal Palace (victoria por 1-4). Tras el partido, concedió una entrevista de total sinceridad a Sky Sports.

Al descanso del duelo en Selhurst Park, el Manchester City mandaba por 0-1 gracias a un gol de Erling Haaland. Cherki había pasado desapercibido en la primera parte.

Por eso, el técnico Enzo Maresca quería sustituirlo en el descanso, pero el francés logró convencerlo para que lo dejara en el campo.

«Estaba jugando muy mal. Cuando Enzo (Maresca, entrenador del City, red.) quiso cambiarme, no me gustó nada», arrancó.

«Le dije al entrenador: “Dame cinco minutos y ya no tendrás que hacer más cambios”», continuó.

«Entonces de verdad tenía que demostrar que merezco jugar. Tenía que marcar o dar una asistencia. Y lo conseguí», concluyó.

Cherki hizo el 0-2 de forma brillante, bailando entre la defensa del Palace. Cinco minutos después también marcó el tercer gol de los Citizens.