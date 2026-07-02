Rávena vive la «Ronaldinho-manía»: a 50,00, ascenso a la Serie A en dos años

La noticia que ha encendido a los románticos del fútbol: Ronaldinho volverá a jugar con el Ravenna. No es solo un acuerdo comercial, sino un reto deportivo. «Jugaré unos minutos en un partido oficial», anunció el crack brasileño, desatando la «Dinho-manía». A pesar de las dudas, las casas de apuestas ven al Ravenna en la Serie A.





Los analistas de Better y Planetwin365 ya ofrecen una cuota de hazaña. El ascenso del Ravenna a la Serie A en dos años, un doble salto de la Serie C a la máxima categoría, se paga a 50,00. Además, se ofrece una cuota de 1,80 a que Ronaldinho marque al menos 6 goles esta temporada.