Raúl Renderos: “Prefiero los dos grupos de seis”

El defensa comentó sobre un posible cambio de formato y el que más le gusta.

Raúl Renderos regresó a FAS, tras un año afuera de la institución, en el cual jugó en Isidro Metapán. El defensa, ahora desde su hogar, comentó sobre un posible cambio de formato en el torneo Apertura de la Primera División, que se rumora podría ser en grupos de seis.



En charla con el programa “Los Provocadores”, Renderos dijo: “Prefiriera los dos grupos de seis, porque sería mejor enfrentar a Águila en la final con un clásico nacional, un partido cada seis meses sería algo bueno”.



El zaguero nacional no pierde su forma física y contó qué hace para estar activo para volver en buena condición a las canchas: “El profesor René Ramírez nos mandó trabajos para hacer, pero no son del todo obligatorios, son trabajos específicos para hacer día a día y no perder la condición, casi todos los días me puedo mover y correr. También trato de ejercitarme con los preparadores físicos Juan Pablo Rodas y Fernando Guerra, tratamos de estar siempre activos”.