Jiménez, sobre su futuro: "No puedes dejar pasar una oferta del Real Madrid o Barcelona"

El delantero mexicano habló de los pretendientes que tiene de cara al mercado de pase, luego de sus grandes actuaciones con el Wolves.

La temporada de Raúl Jiménez no ha pasado desapercibida en Europa, donde varios clubes han preguntado por su situación en el Wolves. El delantero mexicano se siente cómodo en la Manada y asegura que no tiene ninguna intención de abandonar el club en el mercado de pases... salvo que llegue una oferta de equipos de la talla de o , según reconoció el propio atacante.

“Si me dices que mañana llega una oferta del Real Madrid o del Barcelona, es obvio que no dejas pasar una oportunidad así. Pero si me quedo aquí estoy peleando por calificar a , cosas importantes. Pelear por el titulo parece difícil todavía, pero estamos en los octavos de final en Europa (League), creo que al venir aquí tome una decisión correcta y creo que no me arrepiento", dijo a ESPN.

¡Ay, ay, ay, ay, canta y no llores! 😍



Así se vería el uniforme de @miseleccionmx si el diseño se basara en su bandera 🇲🇽



¿Te gustaría que este concepto se hiciera realidad? ⚽️🤔 pic.twitter.com/IDsnbWIfgY — Goal en español (@Goal_en_espanol) April 28, 2020

Sin embargo, el lobo mexicano confiesa que el interés de grandes clubes no lo desconcentra de su objetivo con el . "Tener las puertas abiertas de todo, es lo mas importante. Con Wolves estamos peleando Champions League, estoy contento y soy un jugador importante para la gente y el equipo, estoy bien, no cierro ninguna puerta, estoy abierto a lo que venga pero no me quita el sueño".

Más equipos

Raúl Alonso está realizando su mejor campaña en Europa, marcando un total de 22 goles entre Premier League y Europa League. Estos números suponen un aporte muy importante para el equipo de Nuno, que antes del parón por la pandemia de coronavirus era una de las grandes revelaciones de la temporada en el Viejo Continente y amenazaba con desplazar al del quinto puesto.