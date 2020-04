Zamorano: "Raúl Jiménez no tiene nada que envidiarle a Benzema"

El ex delantero de Real Madrid considera que el mexicano tiene todo lo necesario para jugar en un equipo como el Real Madrid.

Raúl Jiménez es el delantero del momento de la Premier League, siendo responsable de la extraordinaria campaña que ha hecho el Wolves hasta el momento. Es por eso que el delantero mexicano ha sido vinculado con varios equipos, entre los que destaca el .

Iván Zamorano, ex delantero del equipo merengue, considera que el canterano del América no tiene nada que envidiarle a un crack de talla mundial como Karim Benzema, razón por la que piensa que el mexicano puede jugar en cualquier grande del Viejo Continente.

¿Verdad o mentira? 😲



Estos son una serie de rumores, escándalos o tabúes en el mundo del ⚽🌎; unos más conocidos que otros, pero lo cierto es que hay mucho más allá de la punta del iceberg

.

Algunos ya han sido contestados, pero otros no. En Goal trataremos de responderlos 📃 pic.twitter.com/czIkwp9lvP — Goal en español (@Goal_en_espanol) April 2, 2020

"Hoy, si yo fuera Raúl, no lo pensaría dos veces. Karim Benzema es un gran jugador, pero Jiménez no tiene nada que envidiarle; es más, el no tiene un nueve, ahí está, conoce la liga y el equipo necesita un número nueve", comentó Zamorano a TUDN.

Más equipos

El chileno, además, aseguró que Raúl Alonso debe dar el salto a un equipo de Champions League. "Para mí el Wolverhampton le quedó chico, la mejor opción para Raúl es seguir progresando; ahí solo puede aspirar a la . Tiene que pensar en jugar la Champions, en ser un goleador mundial, potenciarse a nivel profesional y jugar en un equipo como el Real Madrid", concluyó.