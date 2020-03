Raúl Jiménez asegura que su mejor compañero ha sido Chucho Benítez

Raúl Alonso recordó con cariño al fallecido atacante ecuatoriano.

La cuarentena ha forzado a los futbolistas a realizar dinámicas diferentes en las redes sociales. Uno de los que aprovechó fue Raúl Jiménez, que organizó un Facebook Live para contestar las dudas de sus fanáticos.

Entre lo más interesante que contó en la transmisión, el exAmérica confesó que desea retirarse en el América y planea ser entrenador cuando cuelgue los botines. Igualmente, sorprendió al ser cuestionado sobre quién ha sido el mejor compañero que ha tenido en ataque.

Sin importar haber compartido vestuario con talentosos como Diogo Jota, Adama Traoré, Chicharito Hernández, Antoine Griezmann, Luka Jovic, Mario Mandzukic o Jonas, tuvo elogios para un viejo conocido: "Fue Chucho Benítez, un gran jugador al que le debo mucho, me daba muchos consejos. Me tocó vivir muchas cosas con él, sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado, él confiaba mucho en mí y estaba seguro de lo que podía hacer", aseguró.

Raúl y Christian compartieron el ataque de las Águilas de 2011 a 2013, consiguiendo el agónico título del Clausura 2013. Además de ser letales frente al arco, también los unió una gran amistad.