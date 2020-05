Raúl Díaz Arce, duro contra los técnicos que dirigieron a la Selecta

El exgoleador salvadoreño les llamo “farsantes”.

Fueron duras las palabras del máximo goleador de la Selección de El Salvador y uno de los símbolos del de la , en el programa “Los Provocadores”. El salvadoreño, radicado en , no se anduvo con rodeos.

“Invertir en un proyecto para los juveniles no creen (los directivos), no saben qué es trabajar a mediano y largo plazo. Vienen directivos a pasear a Estados Unidos. Lastimosamente, hasta que no llegue alguien a decir esto se va hacer así, para imitar lo que hace , de los contrario vamos a ir como el cangrejo”, indicó el exfutbolista, en el inicio de la plática, dardo directo a la dirigencia salvadoreña.

“Desde que me retiré nunca he ido a trabajar a El Salvador, al dirigente no le gusta escuchar las verdades. Mauricio Cienfuegos fue y les dijo las verdades, ahora es enemigo de ellos. Así es difícil… Han llegado entrenadores a El Salvador, en este tiempo, que son farsantes”, agregó Díaz Arce.