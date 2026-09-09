Raúl critica el rendimiento del Real Madrid y Mourinho responde molesto con una mirada polémica

La victoria del Real Madrid en su primer partido de la Liga de Campeones de Europa ante el Inter de Milán (2-1) no dejó satisfechos a muchos de los aficionados merengues, que vieron a su equipo sufrir en las fases finales pese a haber dispuesto de numerosas ocasiones claras de gol.

Raúl González, leyenda del Real Madrid, apareció por primera vez como comentarista en el canal «Movistar» para analizar la victoria del Real Madrid sobre el Inter de Milán y dijo: «Lo mejor es que nos hemos llevado los tres puntos. No fue fácil, porque el Inter de Milán es un equipo con una estructura muy desarrollada, y el Real Madrid arrastraba ausencias en el centro del campo».

También ofreció una valoración inicial del sufrimiento del Real Madrid en los últimos minutos al afirmar: «Los goles del Madrid llegaron a raíz de errores en la construcción de las jugadas, luego dispusieron de ocasiones muy claras, y el gol del Inter generó algunas dudas al final, pero es un buen resultado para empezar la temporada».

Según el diario «Marca», la emisión pasó en directo al estadio Santiago Bernabéu, donde el técnico del Real Madrid, José Mourinho, esperaba para ofrecer su primera valoración del partido en el canal Movistar. Al entrenador portugués se le informó del diagnóstico de Raúl, y pareció mostrar cierto fastidio, por lo que miró directamente a la cámara al final de sus declaraciones y dijo: «No todo han sido críticas, también hicimos algunas cosas buenas».

Mourinho, a quien se le escapó la lengua durante unos instantes y habló en italiano, analizó el partido así: «Prefiero decir que fue un partido loco. Hay muchas críticas cuando el partido es aburrido, pero hoy fue una locura... podría haber terminado tranquilamente con un 7-6. Nuestro centro del campo estuvo flojo, hicieron cambios muy pronto, y yo no tenía mucho con lo que trabajar en el medio del campo».

Y prosiguió: «Cuando vi a los jugadores en una situación difícil, hice cambios, pero creo que los jugadores rindieron de maravilla. El partido no fue aburrido; tuvimos ocasiones para marcar el tercer gol en el último minuto de la primera parte, pero coincido con Raúl en que los goles llegaron a raíz de sus errores. Pero quiero elogiar a los jugadores de mi equipo, porque la presión es algo que se entrena: cómo presionar, dónde presionar, el trabajo duro, y el gol de Valverde es fruto de todo ese trabajo duro. No se trata solo de críticas; hicimos algunas cosas buenas».

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