Rasmus Højlund pone en alerta a Portugal con una oda a Cristiano Ronaldo y un empujón a Jorge Jesus

Rasmus Højlund ha causado asombro con sus provocaciones hacia Portugal durante el duelo que Dinamarca perdió por 2-4. El delantero celebró al estilo característico de Cristiano Ronaldo y, tras el partido, propinó un empujón al seleccionador portugués Jorge Jesus.

En el minuto 53, Højlund culminó de forma magistral un contraataque danés. Cara a cara con Diogo Costa, picó el balón por encima del guardameta que salía y puso así el 2-2 para su equipo. El delantero del Napoli corrió después hacia el banderín de córner y celebró su gol a lo Ronaldo. Giró el dedo en el aire, tras lo cual hizo el característico salto con giro e hizo que el estadio gritara "Siu".

Parecía un homenaje al legendario portugués, ya que Højlund ha contado abiertamente en varias ocasiones que es fan de Ronaldo. El danés ya ha imitado en varias ocasiones al quíntuple ganador del Balón de Oro. Lo hizo, por ejemplo, también en 2025, cuando marcó contra Portugal (1-0).

A principios de esta semana se generó una gran conmoción en torno a Ronaldo, después de que se quedara en el banquillo durante todo el partido ante Noruega (1-2). Al parecer, se había acordado con él que tendría minutos, pero el seleccionador acabó renunciando a ello por el marcador.

Ronaldo reaccionó después a su salida a través de Instagram. "Tras la rueda de prensa de la selección nacional y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración de la selección", escribió.

Tras el duelo de la Nations League, Højlund entró en contacto con Jesus y después le dio un empujón al seleccionador. Qué fue exactamente lo que lo provocó sigue sin estar claro por ahora. Los medios portugueses también han aportado su versión. A Bola lo califica como un momento extraño y vio al seleccionador sonreír tras lo sucedido.

O Jogo lo describe como un empujón leve y vincula la celebración con la retirada de Ronaldo como internacional. Record califica el empujón como "un gesto poco amistoso", pero también vio que Jesus intentó rebajar la tensión de la situación con una sonrisa, mientras que, según el periódico, Højlund lanzó una mirada fulminante al portugués.







