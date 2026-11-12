Rashford y Maguire bajo los focos: los ganadores y los perdedores del Manchester United en caso de que se nombre a Pochettino

Compartir Sigue a GOAL en Google

El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, se encuentra muy cerca de liderar el proceso de reconstrucción del Manchester United, en Old Trafford, como sustituto de Michael Carrick.

Anuncios

Manchester United anunció este jueves la salida de Michael Carrick de su cargo como entrenador del equipo, tras el decepcionante comienzo de los Red Devils en la presente temporada, y confirmó su intención de nombrar cuanto antes a un nuevo entrenador permanente, en medio de informaciones sobre un acuerdo con el argentino Mauricio Pochettino.

Pochettino goza de una buena reputación a la hora de sacar lo mejor de las estrellas que atraviesan momentos difíciles y de desarrollar jóvenes talentos, lo que podría convertirlo en una opción perfecta para el Manchester United.

Tendrá por delante una tarea sumamente ardua, ya que el catastrófico inicio del equipo lo ha dejado en zona de descenso.

Algunos jugadores se sentirán muy entusiasmados ante la idea de trabajar con el exentrenador del Tottenham, pero otros encontrarán difícil adaptarse a su filosofía de alta intensidad y exigencia en el Manchester United.

Anuncios Anuncios

El diario «The Sun» echó un vistazo a los ganadores y perdedores ante la posible llegada de Pochettino a Old Trafford.

Related Topics

Primero, los ganadores

Shea Lacey

Pochettino siempre ha tenido un ojo agudo para detectar a los jóvenes talentos, y no dudará en dar oportunidades a las jóvenes estrellas del Manchester United.

Los aficionados reclaman desde hace semanas que Lacey sea titular, y la llegada de Pochettino podría permitirle brillar en el gran escenario.

Anuncios

El jugador de 19 años destacó en algunos tramos de esta temporada tras marcar un gol contra el Brighton en la Copa de la Liga y dar una asistencia decisiva en la victoria por 3-2 sobre la Roma.

Kobbie Mainoo

Como hemos visto a lo largo de la trayectoria de Pochettino, adora a los centrocampistas de gran energía capaces de conservar el balón con confianza y romper líneas.

Anuncios

Fue un gran admirador de Moussa Dembélé en el Tottenham, y también tuvo éxito con Caicedo; Pochettino prefiere a las estrellas capaces de marcar el ritmo del partido y controlarlo, y parece que Mainoo está hecho a la medida de su estilo.

Mainoo ha recuperado recientemente su plena forma física, y sus cualidades como centrocampista total podrían ser justo lo que necesita el United para volver a la senda de las victorias.

Anuncios

Lisandro Martínez

El central parecía encaminado hacia la salida de Old Trafford después de criticar a la directiva por sus decisiones en materia de fichajes, y también fue objeto de duras críticas tras ver una tarjeta roja en el partido que su equipo perdió por 2-0 ante el Chelsea, por lo que se esperaba su marcha en enero.

Lisandro Martínez podría recibir una segunda oportunidad bajo la dirección de su compatriota argentino pese a su decepcionante temporada.

Anuncios

Mason Mount

Algunos aficionados del United recordarán cómo Pochettino luchó por retener a Mount en el Chelsea cuando los Red Devils intentaban tentarlo para que se trasladara a Old Trafford en el verano de 2023.

Al final perdió aquella batalla, ya que Mount se marchó por 60 millones de libras esterlinas, pero Pochettino estaba deseoso de trabajar con el jugador y vio en él a un futbolista ideal para la posición de mediapunta en el esquema 4-2-3-1 basado en la presión alta del Chelsea.

Anuncios

El sistema de Pochettino depende de jugadores hábiles en el desmarque, capaces de caer a los espacios libres y lanzar rápidos contraataques. Mount ya ha demostrado anteriormente su disposición a replegarse y esforzarse al máximo por su equipo.

Su ritmo de trabajo sin balón y su creatividad son exactamente lo que necesita el United en medio del temor a verse arrastrado a la pelea por evitar el descenso.

Anuncios

Pero existen dudas sobre su estado físico y su capacidad de presionar en el momento actual, tras sufrir durante mucho tiempo lesiones en el Manchester United.

Mount solo ha sido titular una vez en la Premier League esta temporada, y ha jugado únicamente 134 minutos.

Getty Images

Anuncios

Segundo, los perdedores

Luke Shaw

Cuando Pochettino era entrenador del Southampton, estaba encantado con Shaw tras desarrollarlo en las filas del equipo en la temporada 2012-2013.

Estaba tan apegado al jugador que solía ir a su casa y asegurarse de que no comiera pizza.

Anuncios

Shaw acabó incorporándose al Manchester United en el mismo verano en que Pochettino dejó el Southampton para marcharse al Tottenham en 2014.

El lateral izquierdo ha disputado 330 partidos con los Red Devils, pero las lesiones y los problemas físicos han limitado sus minutos de juego en los últimos años.

Anuncios

Por mucho que aprecie a Shaw, esto supondrá un gran problema para Pochettino en lo que respecta al sistema de presión alta que aplica.

Patrick Dorgu —que marcó el gol del empate en el 4-4 contra el Aston Villa de este fin de semana— parece encajar mejor en su sistema, al ser un jugador capaz de desplegarse de ida y vuelta por las bandas.

Anuncios

Youri Tielemans y Andrey Santos

Dos nuevos centrocampistas que generaban grandes esperanzas en el United tras su llegada por 90 millones de libras esterlinas por ambas operaciones.

Pero su lugar en el equipo podría quedar ya amenazado si llega Pochettino, ya que ambas estrellas han recibido críticas por su falta de energía y de capacidad de carrera en el centro del campo.

Anuncios

La dupla centra su juego en conservar la posesión y elaborar el juego, en lugar de conducir el balón y empujarlo hacia adelante en el campo.

Fueron fichados específicamente para encajar en el estilo de juego de Carrick, centrado en la posesión del balón, pero puede decirse que carecen de movilidad y no son el tipo de jugadores que uno quiere que protejan su línea defensiva de cuatro durante las transiciones.

Anuncios

Pochettino querrá jugadores capaces de correr y correr durante 90 minutos y de esforzarse al máximo para recuperar el balón en todo momento.

Getty Images

Harry Maguire

Maguire —que cumplirá 34 años en marzo— ha sido titular en los diez partidos del United esta temporada después de que Carrick optara por la experiencia durante un periodo difícil.

Anuncios

Pero está claro que eso no ha dado sus frutos, teniendo en cuenta que la defensa del United ha sido su punto débil tras encajar 19 goles, y Pochettino podría decidir cambiar las cosas.

Puedes imaginar que dará oportunidades a Ayden Heaven o Leny Yoro, a quienes podría alinear junto a Martínez.

Anuncios

Pese a sus cualidades técnicas, la falta de velocidad de Maguire podría ser un factor en la pérdida de su puesto en el equipo bajo la dirección de Pochettino.

Marcus Rashford

Pochettino ya ha elogiado anteriormente al astro inglés, al que describió como un «gran jugador» mientras lo observaba en el Mundial de 2022.

Anuncios

Pero el nivel de Rashford ha caído notablemente desde entonces y estuvo a punto de abandonar el United tras su desencuentro con el anterior entrenador Rúben Amorim, que objetó su comportamiento.

El extremo ofreció una actuación brillante durante su cesión al Barcelona la temporada pasada, pero las cosas no han mejorado para él tras su regreso al United esta temporada.

Anuncios

Rashford no ha marcado ningún gol ni dado ninguna asistencia en ninguna competición con el United esta temporada, y su última participación como titular fue contra el Fulham en septiembre.

Si hay algún entrenador capaz de reactivar su carrera, ese es Pochettino, que ha demostrado que puede prosperar con extremos peligrosos como Son Heung-min.

Anuncios

Pero el descenso de nivel de Rashford, sumado a las dudas sobre su ritmo de trabajo sin balón, deja un interrogante sobre su futuro en el equipo en caso de que Pochettino asuma el cargo.

Senne Lammens

Anuncios

El portero titular del Manchester United ha sido objeto de duras críticas en las últimas semanas tras una serie de actuaciones irregulares.

Cometió dos errores graves en el empate entre el United y el Aston Villa, y solo ha mantenido su portería a cero en una ocasión hasta ahora, y podría no ser un guardameta adecuado para el flexible sistema de Pochettino.

Anuncios

No cabe duda de que comenzará como portero titular de Pochettino ante la falta de alternativas adecuadas, pero cualquier otra actuación irregular podría empujarlo a buscar un recambio en enero y más adelante.