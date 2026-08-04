Un gigante turco se prepara para gastar una gran cantidad de dinero con el fin de tentar a Marcus Rashford para que se una a sus filas, tras el final de su cesión al Barcelona.

Rashford regresó de un exitoso periodo de cesión del Manchester United al Barcelona, donde el director técnico Hansi Flick reconoció que echará de menos al jugador inglés, después de que el club catalán anunciara que no puede ficharlo de forma definitiva.

Según el diario inglés "The Sun", Rashford figura en una lista reducida de tres jugadores entre los que baraja el club turco, junto al extremo del Milan Rafael Leão y a la estrella del Crystal Palace Ismaïla Sarr.

El Fenerbahçe ya había mantenido conversaciones con Leão, pero hasta ahora no ha logrado alcanzar un acuerdo sobre la operación.

El club turco también contactó con los representantes de Ismaïla Sarr, cuyos asuntos gestiona el mismo agente que el de Nicolas Jackson, delantero del Chelsea.

Los representantes de Rashford también contactaron con el Fenerbahçe sobre la posibilidad de completar su traspaso al club turco, que busca reforzar al nuevo director técnico İsmail Kartal y construir una plantilla capaz de competir con su rival, el Galatasaray.

Tras el tercer puesto de la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo, Rashford se tomará su tiempo antes de tomar una decisión sobre su próximo paso.

Pero si Rashford quiere vivir la experiencia del fútbol turco y la gran pasión de su afición, el Fenerbahçe está dispuesto a "gastar una gran cantidad de dinero" por él, según confirmaron fuentes a "The Sun".

Ismaïla Sarr, estrella del Crystal Palace y de la selección de Senegal, es otro jugador que goza de la admiración del Fenerbahçe, después de firmar una temporada espectacular en la que marcó 21 goles y contribuyó a que el equipo del sur de Londres se coronara con el título de la Conference League.

Sarr también se ha reivindicado en el mayor escenario internacional, tras marcar cuatro goles en la última Copa del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección de Senegal en sus participaciones en la Copa del Mundo.

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