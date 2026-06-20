Raro consenso en el Camp Nou: las estrellas del Barcelona presionan para fichar a este jugador

El delantero argentino Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, tiene el respaldo de varios jugadores del Barcelona, que ven con buenos ojos su posible fichaje para la próxima temporada.

Según Mundo Deportivo, Gavi, Dani Olmo, Pau Kubarsi, Ronald Araújo y Marc Bernal han mostrado su entusiasmo ante la llegada del delantero de 26 años, en un consenso poco habitual en el vestuario.

Javi, durante la concentración de la selección española, respondió en una entrevista con «RAC1» que, si pudiera fichar a un jugador del Mundial, sería Álvarez, y destacó su entusiasmo y competitividad.

Pau Cubarsi lo definió como «un delantero de talla mundial, al nivel del Barcelona», y añadió: «Todos sabemos lo bueno que es». También resaltó lo complicado que es enfrentarlo: «No puedes bajar la guardia ni un instante, porque siempre busca espacios».

Ronald Araújo fue el más entusiasta: «Para mí es uno de los mejores delanteros del mundo, y los mejores deben estar con nosotros», declaraciones que no gustaron al Atlético.

Marc Bernal respondió en una ronda rápida del diario «Ara»: «Ficharía a Julián Álvarez», y Dani Olmo añadió que «cualquier incorporación que refuerce al equipo y eleve su nivel siempre será bienvenida».

Una encuesta de Mundo Deportivo refleja este consenso: el 36,32 % de los socios lo eligieron como el mejor fichaje.

El entusiasmo no se limitó a los jugadores del Barça: Luis de la Fuente, seleccionador de España, dijo en COPE durante el Mundial que, si pudiera elegir un futbolista de otra selección, sería Álvarez. «Elegiría a Julián Álvarez, creo que es un jugador fantástico», y añadió: «Encajaría perfectamente en el equipo».

No obstante, su fichaje se antoja complicado: tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030 y una cláusula de 500 millones, lo que dificulta cualquier negociación.

La dirección deportiva del Barça lo ve como una apuesta segura para reforzar la delantera, respaldada por el consenso del vestuario sobre su calidad y su capacidad para decidir los grandes partidos.