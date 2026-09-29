La última jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésimo séptima edición, la "Golfo 27", vivió un gran momento de emoción, especialmente en lo relativo al segundo clasificado del Grupo A junto a Arabia Saudita.

La selección saudí venció a su homóloga iraquí por 2-0, en el partido que disputaron ambas este martes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la tercera y última jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo, para clasificarse como líder del Grupo A con 9 puntos.

Al mismo tiempo, la selección de Omán logró una emocionante victoria, después de remontar su desventaja ante Kuwait de un gol a cero para ganar por 3-1, en los últimos minutos del encuentro.

Tras el final de ambos partidos, los jugadores de la selección de Omán celebraron la clasificación a las semifinales, pese a la igualdad con la selección iraquí en todo, ya fuera a nivel de puntos y goles, o incluso de juego limpio.

Las selecciones de Irak y Omán obtuvieron 4 puntos, empataron en el primer partido 1-1, cada una marcó 4 goles y encajó 5, y cada una recibió 8 tarjetas amarillas, sin ninguna tarjeta roja.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" señaló que la Federación de la Copa del Golfo de fútbol celebrará un sorteo, dentro de poco, en uno de los hoteles de la ciudad de Yeda, para decidir al clasificado entre Irak y Omán, después de que quedaran igualados en todo, sin ningún factor que incline la balanza hacia uno u otro.

Este se ha convertido en uno de los raros casos en el mundo del fútbol en los que la clasificación desde la fase de grupos se decide mediante sorteo, pese a que esta cláusula existe en los reglamentos de todos los torneos, sin llegar a aplicarse.