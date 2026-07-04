Rápida reacción del rey Mohamed VI tras la clasificación de Marruecos

El rey Mohamed VI celebró de inmediato el pase de Marruecos a cuartos del Mundial 2026.

Marruecos avanzó a cuartos tras vencer 3-0 a Canadá, con dos tantos de Ounahi y uno de Rahimi.

Según la cuenta de prensa «Hesport» en X, el rey Mohamed VI felicitó a los Leones del Atlas tras su clasificación para los cuartos de final del Mundial en una llamada con el seleccionador Mohamed Wahbi y el capitán Achraf Hakimi.

Marruecos arrancó con un 1-1 ante Brasil y luego venció 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití.

Terminó segundo del Grupo C con 7 puntos y se midió a Países Bajos en dieciseisavos.

Marruecos eliminó a los «Molinos de Viento» en los penaltis (3-2) tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.