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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Rápida reacción del rey Mohamed VI tras la clasificación de Marruecos

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El rey Mohamed VI celebró de inmediato el pase de Marruecos a cuartos del Mundial 2026.

Marruecos avanzó a cuartos tras vencer 3-0 a Canadá, con dos tantos de Ounahi y uno de Rahimi.

Según la cuenta de prensa «Hesport» en X, el rey Mohamed VI felicitó a los Leones del Atlas tras su clasificación para los cuartos de final del Mundial en una llamada con el seleccionador Mohamed Wahbi y el capitán Achraf Hakimi.

Marruecos arrancó con un 1-1 ante Brasil y luego venció 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití.

Terminó segundo del Grupo C con 7 puntos y se midió a Países Bajos en dieciseisavos.

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Marruecos eliminó a los «Molinos de Viento» en los penaltis (3-2) tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

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