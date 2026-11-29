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El Barcelona dominó por completo su partido de este domingo ante el Deportivo de La Coruña, al que derrotó por 5-1 en un encuentro marcado por el brillo ofensivo de los hombres de Hansi Flick. El equipo aprovechó el tropiezo del Real Madrid ante el Alavés para reforzar su liderato y ampliar la distancia con sus perseguidores.

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El Barcelona sentenció el duelo, correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga, tras un arranque perfecto. Controló el balón durante las dos mitades y generó un gran número de ataques peligrosos.

Según el diario «AS», el Barcelona tuvo un 74,1% de posesión frente al 25,9% del Deportivo de La Coruña, lo que refleja el control absoluto del balón por parte del Barça.

El rotativo señala además que el Barcelona generó 2,75 goles esperados (xG) en el partido de hoy, una cifra notable que más que duplica el 1,34 del Deportivo y que encaja con el contundente resultado final de 1-5.

El Barcelona realizó 23 disparos por los 7 del Deportivo, prueba de una clara superioridad ofensiva durante los 90 minutos.

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A lo largo del encuentro, el Barcelona lanzó 12 tiros entre los tres palos, frente a los 5 de su rival, un dato que muestra la cantidad de ocasiones en las que el Barça llegó a portería.

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El conjunto azulgrana completó un enorme volumen de pases: 766, por los 259 del Deportivo, y dominó por completo el ritmo del partido.

La presión constante sobre el área rival se tradujo en 170 pases del Barcelona en el último tercio del campo, frente a los 61 del Deportivo.

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Raphinha y Pedri brillan

El delantero brasileño Raphinha fue la estrella del partido: firmó un hat-trick y además lideró al Barcelona en disparos (7) y en ocasiones creadas (6).

Por su parte, Pedri, figura del centro del campo, fue el jugador con más participación en el juego, con 133 acciones, y también encabezó a su equipo en pases completados, con 109.

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Así fue la manita del Barcelona

El Barcelona firmó un inicio perfecto que sorprendió al equipo local, ya que Lamine Yamal abrió el marcador antes de los 90 segundos , tras una jugada elaborada que comenzó con una pared con Pedri. Después envió un centro raso que Dani Olmo dejó pasar con inteligencia, engañando al portero del Deportivo hasta acabar en la red.

La respuesta del Deportivo no se hizo esperar: empató en el minuto 9 por medio de Aubameyang, que aprovechó un pase de Nsongo, se impuso en un choque físico con Pau Cubarsí y definió con la derecha ante Juan García.

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Sin embargo, el Barcelona recuperó pronto la ventaja cuando Dani Olmo se elevó para rematar de cabeza a la red un centro de Gordon desde la banda izquierda en el minuto 20, de modo que el conjunto azulgrana se marchó al descanso con un 1-2 a su favor.

Al inicio de la segunda mitad, el Barcelona impuso su dominio y Raphinha amplió la ventaja con el tercer gol en el minuto 50, tras recibir un preciso centro de Lamine Yamal y aprovechar la falta de marca en el segundo palo. El tanto dio a su equipo una renta cómoda y complicó aún más la remontada del Deportivo, mientras los azulgranas seguían mandando en la posesión y en la creación de ocasiones.

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Pese a los intentos de los locales por recortar distancias, el Barcelona siguió siendo el equipo más peligroso, y Raphinha sumó su segundo gol, el cuarto de su equipo, en el minuto 83. Aprovechó un balón que le llegó tras un pase de Koundé hacia Gordon que rebotó en la defensa del Deportivo. El conjunto azulgrana mantuvo la presión hasta los últimos minutos, sin conceder a su rival una oportunidad real de recomponerse o de poner en peligro el resultado.

Raphinha cerró la goleada con el quinto tanto en el segundo minuto del tiempo añadido, tras recibir un magnífico pase de Lamine Yamal. Así alcanzó su 18.º gol de la temporada y aventaja en cuatro tantos a Kylian Mbappé en la tabla de goleadores. El brasileño sigue ofreciendo un rendimiento ofensivo destacado que lo ha convertido en una de las grandes figuras del Barcelona esta temporada y en un firme aspirante a liderar la clasificación de máximos goleadores del campeonato.

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Con esta victoria, el Barcelona refuerza su liderato en LaLiga y amplía su ventaja a 5 puntos sobre el Atlético de Madrid (antes del duelo entre ambos del miércoles), aprovechando la derrota del Real Madrid ante el Alavés. El Deportivo de La Coruña, por su parte, sigue sufriendo en la 13.ª posición, con una sola victoria en sus últimos nueve partidos de liga, por lo que la presión sobre el equipo aumenta a medida que empeoran sus resultados y se aleja de los puestos de privilegio.