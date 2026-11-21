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Raphinha regresa a LaLiga en una situación peor que la que tenía antes de marcharse, mientras que Vinícius Júnior vuelve con la moral más alta que cuando se fue, un escenario que refleja el contraste en los sentimientos de los jugadores hacia sus clubes y sus selecciones, que cambian según las épocas y las circunstancias.

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Según el diario español «AS», Raphinha representa un caso excepcional en Brasil, ya que una parte de la afición no lo considera uno de los suyos, después de que abandonara el país con 18 años sin haberse formado en la cantera de uno de los grandes clubes.

Raphinha salió del humilde barrio de Restinga, en la ciudad de Porto Alegre, sin haber jugado en el Internacional ni en el Grêmio. Se curtió en los campos de los barrios populares, donde se juega al fútbol en condiciones durísimas, sobre campos de tierra y sin recursos económicos, hasta el punto de que los jugadores no tienen dinero para comprar ropa deportiva.

La única manera de distinguir a los equipos en aquellos campos era que uno de ellos se quitara las camisetas, antes de que Raphinha lograra llegar al Avaí y, desde allí, dar el salto a Portugal.

Antes de llegar al Barcelona, Raphinha era uno más de los cientos de futbolistas brasileños que se convierten en algo parecido a una mercancía en el mercado de fichajes antes de desaparecer de la memoria del fútbol.

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Ahora, sin embargo, se ha convertido en uno de los líderes del Barcelona, y el seleccionador Carlo Ancelotti le ha otorgado un papel de liderazgo en la selección brasileña. Aun así, eso no ha impedido que reciba críticas en su país por sus declaraciones tras renovar su contrato con el club catalán.

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Su expulsión en el partido de Singapur no fue necesariamente un simple incidente pasajero, sobre todo porque llegó pocos días después de una agotadora rueda de prensa en la que sufrió una gran presión.

En cambio, el caso de Vinícius Júnior es completamente distinto. Aunque también dejó Brasil a una edad temprana, después de que el Real Madrid lo fichara pronto como parte de sus planes de futuro, ya era un nombre conocido en su país antes de marcharse.

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Además, Vinícius se formó en la cantera del Flamengo, uno de los clubes con más afición y proyección mundial, lo que le otorgó un estatus diferente ante la hinchada brasileña.

La estrella del Real Madrid goza del cariño de una gran parte de la afición, pero no alcanza la categoría de leyenda ni disfruta del mismo estatus que Neymar, que no logró llevar a Brasil a ganar el Mundial, pero dio a los aficionados mucha alegría y esperanza.

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Como muchos otros jugadores desde 2002, Vinícius paga el precio de los repetidos fracasos de la selección brasileña. Los aficionados elogian sus ganas de representar a su país y los buenos momentos que ofreció en los dos partidos de Singapur, pero la Canarinha, cinco veces campeona del mundo, espera más de él.

Vinícius ha dado pasos para corregir su rumbo y superar las críticas que recibió, pero el foco principal ya no está puesto en él, ante la enorme decepción que se ha apoderado de la afición brasileña por el bajón en los resultados de su selección.

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Los aficionados están ahora más pendientes de lo que ocurre en el ámbito de clubes, ya que el Flamengo está cerca de cerrar el título de liga, mientras que el Corinthians, el Grêmio y el Internacional corren un serio riesgo de descenso.

Por el contrario, los amistosos que Brasil disputa en Asia no despiertan el mismo interés, sobre todo porque para la afición parecen simples partidos comerciales destinados a generar ingresos, y suponen más una carga que una cita futbolística esperada.

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Y es que a la afición brasileña solo le preocupa ahora mismo un objetivo: conquistar el Mundial por sexta vez y lograr la tan ansiada sexta estrella.