Raphinha se negó a hablar sobre la victoria del Barcelona ante el Aston Villa, pese a su brillante actuación con dos goles anotados y el premio al mejor jugador del partido.

Raphinha marcó dos goles, con los que condujo al Barça a un valioso triunfo sobre el Aston Villa por tres goles a cero en el partido disputado la noche de este martes en el estadio "Camp Nou", en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Pero la estrella brasileña dejó de lado la victoria de su equipo y prefirió enviar un mensaje conmovedor a la familia del fallecido Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, que perdió la vida unas horas antes.

El capitán del conjunto catalán se mostró muy afectado durante sus declaraciones a la cadena "Movistar" tras el encuentro, al asegurar que las circunstancias no permiten centrarse en el fútbol ni celebrar la victoria, ante la tragedia que ha vivido la familia del fútbol español.

Raphinha dijo, según recogió el diario español "Marca": "No quiero hablar de fútbol. Quiero enviar todo el apoyo y la fuerza a la familia de Jesús, y desearle que descanse en paz. Hoy no es un día adecuado para hablar de fútbol".

Y añadió la estrella brasileña, refiriéndose a la dificultad de disputar el partido tras recibir la noticia del fallecimiento: "Esto le puede pasar a cualquiera. Es algo muy duro, sobre todo después de enterarnos de la noticia. Es difícil salir a jugar un partido en estas circunstancias, porque te puede pasar a ti o a cualquier persona cercana a ti. Hoy no es un día adecuado para hablar de fútbol".

Raphinha había logrado un hito histórico al convertirse en el jugador brasileño con más goles con el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, superando a leyendas como Neymar da Silva y Rivaldo.