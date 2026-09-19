El FC Barcelona sumó tres puntos en su visita al Sevilla gracias a otra actuación fenomenal de Raphinha. El brasileño, que está a punto de ampliar su contrato, se encargó personalmente con un hat-trick de que el gol inicial de Youssouf Fofana no se tradujera en una pérdida de puntos: 1-3.

En el Barcelona, Dominik Livakovic debutó bajo palos. El experimentado croata (31) fue titular porque el primer portero, Joan García, ha sufrido una lesión de menisco y todavía tendrá que permanecer varias semanas de baja.

El Sevilla se adelantó poco antes del minuto 20 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Félix Correia recibió demasiado espacio en el lado izquierdo del campo por parte del lateral derecho Eric García, que no llegó a tiempo para neutralizar el centro y vio cómo Fofana cabeceaba al fondo de la red: 1-0.

El Sevilla apenas pudo disfrutar de la ventaja durante tres minutos. Andreas Christensen filtró un excelente pase en profundidad para Raphinha, que sentó al defensa Arouna Sanganté con un recorte y después también batió a Odysseas Vlachodimos: 1-1.

El Barcelona fue claramente muy superior al Sevilla, pero no pudo transformar ese dominio en ventaja antes del descanso. Tras el intermedio, el equipo de Hansi Flick sí lo consiguió. Lamine Yamal puso un gran centro para Raphinha, cuyo cabezazo resultó demasiado potente para Vlachodimos: 1-2.

Un cuarto de hora después, el superdúo Yamal-Raphinha volvió a golpear. El primero metió un pase en profundidad con muchísimo toque para Raphinha, que elevó el balón con confianza y una frialdad glacial por encima de la salida de Vlachodimos: 1-3.

El 1-3 ya no se movió y Raphinha suma ahora catorce goles y tres asistencias en apenas ocho partidos (Champions League y LaLiga). En el único encuentro en el que no marcó, fuera de casa contra el Levante, el atacante de 29 años repartió dos asistencias. Raphinha, por cierto, no está nominado al Balón de Oro.



