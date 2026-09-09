Raphinha sobre su exclusión de la carrera por el Balón de Oro: hablo un solo idioma

El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, se negó a hablar sobre su exclusión de la lista de los treinta candidatos al Balón de Oro de 2026, y elogió la gran victoria que el Barça logró ante el Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa.

El Barcelona inauguró su andadura en la fase de liga del torneo continental con una holgada victoria por 5-1 en el partido que se disputó la noche de este miércoles en el estadio "Spotify Camp Nou".

Raphinha marcó dos goles de los cinco del conjunto catalán, confirmando su gran nivel desde el inicio de la presente temporada.

Un inicio que da confianza al Barcelona

Raphinha declaró tras el partido, en unas palabras destacadas por el diario "Marca": "Creo que cuando jugamos ante nuestra afición, debemos ofrecer un fútbol perfecto. El apoyo de la afición hace que todo sea más fácil. Empezar de esta manera nos da mucha confianza".

Y añadió: "La temporada es muy larga, y pasa por muchos altibajos. Empezar de esta manera nos da mucha confianza. Nuestra idea es continuar por este camino, reducir al mínimo los periodos de bajón y seguir ofreciendo buenos partidos".

Sobre sus objetivos con el Barcelona, el extremo brasileño se limitó a decir: "Trabajo para ello".

Lee también:

En vídeo: Raphinha logra una racha sin precedentes, y 6 segundos le privan del récord de Messi

¿Qué le dijo Raphinha a Lamine?

Raphinha habló sobre su situación con Lamine Yamal durante el partido, y comentó: "Ya lo conozco, y sé cuándo se sale un poco del ambiente del partido, por eso intenté animarlo y le dije que iba a marcar".

Y agregó: "Y efectivamente logró marcar, y lo necesitaba. Lo más importante es alegrarse por tu compañero. He pasado por muchos partidos en los que no marqué, pero si sé que hice un buen partido, salgo de él contento".

Su postura sobre el Balón de Oro

Raphinha se negó a comentar sobre su exclusión de la carrera por el Balón de Oro, limitándose a subrayar su concentración con su equipo, y dijo: "No hablo de eso, solo hablo del Barcelona".