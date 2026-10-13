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raphinha(C)Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Raphinha rompe filas: una postura sorprendente lo enfrenta a las leyendas de Brasil

Barcelona
Raphinha
Brazil
Primera División
España
Brasil

¿Cuál es la historia?

El brasileño Raphinha, extremo del Barcelona, ha mostrado una postura distinta a la de varias estrellas del fútbol de su país, al expresar su apoyo al papel del Estado en garantizar los derechos básicos, con la salud y la educación a la cabeza, en un momento en el que la división política en Brasil se agudiza con la cercanía de las elecciones presidenciales.

Raphinha compartió en sus cuentas de redes sociales vídeos de la abogada Gabriela Prioli, en los que defiende los derechos sociales y los derechos de los trabajadores, en una actitud que refleja su interés por la situación interna de su país y que prolonga posturas anteriores en las que condenó el intento de golpe de Estado vinculado al expresidente Jair Bolsonaro, además de poner el foco en el feminicidio.

La posición del extremo del Barcelona contrasta con el apoyo de varias estrellas del fútbol brasileño a la corriente de derecha vinculada a la familia Bolsonaro, entre ellos Ronaldinho, Dani Alves, Neymar, Rivaldo y Romário, según el diario "Sport", que señaló que Alves anunció su apoyo a Flávio Bolsonaro mediante un mensaje publicado en "Instagram".

Raphinha procede del humilde barrio de Restinga, en la ciudad de Porto Alegre, y ya ha participado anteriormente en iniciativas solidarias para apoyar a su comunidad local, algo que concuerda con su interés por las causas sociales y por los sectores más necesitados de Brasil.

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