Raphinha, estrella del Barcelona, ha zanjado su postura sobre la idea de ampliar su contrato con el club catalán, asegurando que estaría encantado de continuar su carrera en el "Camp Nou" hasta la retirada.

En un extracto de una entrevista con la emisora "RAC1", que se emitirá completa más tarde este viernes, el jugador brasileño manifestó de forma clara su disposición a ampliar su contrato con el Barcelona, tras semanas de rumores sobre la posibilidad de que el club se moviera para retenerlo durante más tiempo.

Raphinha declaró, según recogió el diario "As": "Renové mi contrato hasta 2028, y mi idea en aquel momento era que para entonces tendría 30 o 31 años, y no sabía cómo llegaría a esa etapa".

Y añadió: "Pero viendo la forma en la que he empezado esta temporada, me he dado cuenta de que tengo la capacidad de seguir varios años más. Así que sí, estaría encantado de ampliar un poco mi contrato y terminar mi carrera aquí, sin necesidad de irme a otro sitio".

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¿La condición de duplicar el salario?

Las declaraciones de Raphinha llegan en un momento en el que se han difundido informaciones sobre la complicación de las negociaciones de renovación con el Barcelona, debido a la petición de la estrella brasileña de duplicar su salario actual.

El conocido periodista turco Ekrem Konur afirmó, a través de su cuenta en la plataforma "X", hoy, que Raphinha puso como condición a la directiva del Barcelona percibir el doble de su salario actual, para convertirse en el mejor pagado del equipo, a cambio de aceptar la renovación.

Señaló, según sus fuentes, que el jugador presentó su petición al ser consciente de que puede obtener un salario elevado en otros clubes como el Al-Hilal, el Liverpool, el Arsenal y el Manchester United.

Raphinha ha logrado un arranque espectacular esta temporada con el Barcelona, pues ha marcado 11 goles en 7 partidos en todas las competiciones, más que cualquier otro jugador que milite en las grandes ligas europeas.

El Barcelona fichó a Raphinha procedente del Leeds United en el verano de 2022, en una operación que se cerró durante una etapa en la que Deco era el agente del jugador, antes de convertirse posteriormente en el director deportivo del club catalán.

Durante las últimas semanas de la temporada pasada, se intensificaron los rumores sobre una posible salida de Raphinha, con la difusión de especulaciones acerca del deseo del Barcelona de venderlo, coincidiendo con rumores que hablaban de una supuesta crisis familiar que afectaba a la situación económica de su familia.

Las lesiones que sufrió el jugador en la última parte de la temporada, que afectaron a su nivel, aumentaron las especulaciones sobre su futuro, especialmente ante la convicción dentro del Barcelona de que "Raphinha no es inmortal", algo que también se relacionó con los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

A pesar de ello, la influencia de Raphinha dentro del vestuario del Barcelona sigue siendo grande, junto a su creciente valor deportivo, después de haber marcado más de 50 goles durante las dos temporadas pasadas.

Además, su potente arranque de forma llamativa en su nueva posición como delantero puro se ha impuesto en los cálculos del club, y ha empujado a Deco a moverse para conservar al jugador.

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