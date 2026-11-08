El Barcelona se prepara para disputar un duelo de alto voltaje ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, esta tarde de domingo, en el estadio Metropolitano, en la cima de la jornada 12 de LaLiga.

El diario Mundo Deportivo señaló que la expedición del Barcelona llegó al hotel Hilton de Madrid, donde los jugadores almorzarán y descansarán un rato hasta la hora del partido.

Cerca de 50 aficionados recibieron al primer equipo del Barça, y Lamine Yamal y Pedri fueron de los jugadores que más ovaciones y ánimos recibieron al bajar del autobús.

Los aficionados acudieron vestidos con camisetas del Barcelona y otras de la selección española, y Raphinha fue el único jugador que se detuvo para interactuar con ellos y atender sus peticiones.

El astro brasileño dedicó al menos 5 minutos a hacerse fotos de recuerdo y firmar autógrafos a todos los aficionados que se lo pidieron, además de estampar su firma en camisetas del Barcelona y de la selección brasileña.

Este será el último partido de Raphinha con la camiseta del Barcelona antes de incorporarse a la selección de su país durante el próximo parón internacional.

El Barcelona encabeza la clasificación de LaLiga con 30 puntos, por diferencia de goles respecto a su eterno rival, el Real Madrid, mientras que el Atlético de Madrid cuenta con 28 puntos en la tercera posición.