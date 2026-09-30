La Confederación Brasileña emitió un comunicado oficial la mañana de este miércoles, en el que anunció el regreso de Raphinha al Barcelona como medida preventiva, tras su lesión con la selección de su país en un partido amistoso contra Australia.

Raphinha marcó un gol de penalti en el encuentro que terminó con victoria de la Canarinha por 4-2, pero se retiró al final de la primera parte, tras sufrir una inflamación en su muslo derecho.

De este modo, Raphinha se perderá el partido amistoso de Brasil contra la India, previsto para el próximo 3 de octubre.

Según el diario catalán "Mundo Deportivo", las pruebas médicas realizadas al jugador del Barcelona confirmaron que la lesión no es grave, pero le causa molestias, y fue prudente evitar cualquier riesgo innecesario.

La Confederación Brasileña aclaró en su comunicado que Raphinha sufre un "edema muscular", por lo que fue descartado de la convocatoria del entrenador Carlo Ancelotti antes del enfrentamiento contra la India.

Raphinha tiene la intención de regresar lo antes posible para recibir tratamiento por parte del cuerpo médico del Barcelona, y se espera que se someta a pruebas médicas adicionales en cuanto llegue a Barcelona para evaluar su estado y acelerar su recuperación, con el fin de estar listo para jugar bajo el mando de Hansi Flick desde el primer partido tras el final del parón internacional.

Raphinha es considerado una de las grandes estrellas del Barcelona en la presente temporada, especialmente tras el cambio de su posición al jugar como delantero centro, ya que marcó 14 goles en tan solo 8 partidos que ha disputado con el club catalán.



