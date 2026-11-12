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El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, se encuentra en Singapur para disputar dos partidos amistosos con la selección de su país, antes de terminar el presente mes viajando a Azerbaiyán y La Coruña junto al Barcelona.

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El diario Mundo Deportivo señaló que Raphinha no lleva sombrero ni corbata como el personaje de dibujos animados Willy Fog (La vuelta al mundo de Willy Fog), pero ya ha superado con amplio margen su famoso viaje alrededor del mundo en 80 días.

Raphinha habrá recorrido una distancia equivalente a casi dos vueltas al planeta en 98 días cuando regrese de La Coruña, donde disputará su primer partido en el estadio de Riazor, ante el Deportivo de La Coruña el próximo 29 de noviembre.

Desde el pasado 23 de agosto, cuando el Barcelona inició su andadura en LaLiga ante el Elche, Raphinha ha recorrido ya una distancia total de 76.761 kilómetros en sus desplazamientos para disputar los partidos de su equipo y de la selección de Brasil.

La distancia mínima posible para dar la vuelta al mundo siguiendo la línea del ecuador es de 40.075 kilómetros. De este modo, Raphinha habrá dado la vuelta al mundo casi dos veces en poco más de tres meses, con la fatiga física que estos desplazamientos provocan en un jugador que solo sabe darlo todo sobre el terreno de juego.

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Las tres lesiones musculares que sufrió Raphinha en sus tres últimas participaciones con la selección de Brasil generaron un estado de preocupación y desembocaron en un acuerdo con el entrenador Carlo Ancelotti para racionalizar el número de minutos que disputa en los partidos.

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A finales de septiembre, tras recorrer una distancia de 18.350 kilómetros y disputar dos partidos amistosos en Australia, Raphinha sufrió un edema muscular en su muslo derecho.

Raphinha no regresó a los terrenos de juego hasta dos semanas después, en el partido ante el Real Betis, y luego se limitó a disputar una hora ante el Paris Saint-Germain, después de haber evitado una semana antes un viaje de 4.468 kilómetros para participar en el partido que se disputó en Estambul ante el Galatasaray.

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Y ahora, apenas 5 días después de su regreso de Singapur, volará a Azerbaiyán con el Barcelona para disputar un partido de la Liga de Campeones de Europa, pese a la fatiga del viaje y el cambio horario que ello conlleva. La distancia adicional que recorrerá es de 7.916 kilómetros.

Tras su llegada, le esperará otro viaje de 2.170 kilómetros hasta La Coruña. Y a pesar de todos estos desplazamientos, Raphinha ya ha logrado marcar 19 goles con la camiseta del Barcelona durante la presente temporada.

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Todos los viajes de Raphinha

- 23 de agosto: Barcelona – Elche: 530 kilómetros.

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- 23 de agosto: Elche – Barcelona: 530 kilómetros.

- 5 de septiembre: Barcelona – Valencia: 348 kilómetros.

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- 6 de septiembre: Valencia – Barcelona: 348 kilómetros.

- 12 de septiembre: Barcelona – Valencia: 348 kilómetros.

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- 13 de septiembre: Valencia – Barcelona: 348 kilómetros.

- 19 de septiembre: Barcelona – Sevilla: 993 kilómetros.

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- 19 de septiembre: Sevilla – Barcelona: 993 kilómetros.

- 21 de septiembre: Barcelona – Townsville: 15.873 kilómetros.

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- 26 de septiembre: Townsville – Melbourne: 2.477 kilómetros.

- 30 de septiembre: Melbourne – Barcelona: 16.827 kilómetros.

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- 16 de octubre: Barcelona – Sevilla: 993 kilómetros.

- 18 de octubre: Sevilla – Barcelona: 993 kilómetros.

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- 19 de octubre: Barcelona – París: 1.038 kilómetros.

- 20 de octubre: París – Barcelona: 1.038 kilómetros.

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- 8 de noviembre: Barcelona – Madrid: 626 kilómetros.

- 8 de noviembre: Madrid – Barcelona: 626 kilómetros.

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- 11 de noviembre: Barcelona – Singapur: 10.873 kilómetros.

- 18 de noviembre: Singapur – Barcelona: 10.873 kilómetros.

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- 23 de noviembre: Barcelona – Bakú: 3.958 kilómetros.

- 25 de noviembre: Bakú – Barcelona: 3.958 kilómetros.

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- 28 de noviembre: Barcelona – La Coruña: 1.085 kilómetros.

- 29 de noviembre: La Coruña – Barcelona: 1.085 kilómetros.

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Total de viajes por los partidos del Barcelona: 19.838 kilómetros.

Total de viajes por los partidos de Brasil: 53.923 kilómetros.

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Total de viajes del Barcelona y Brasil: 76.761 kilómetros.