El Barcelona se entrena en Inglaterra desde el lunes, y Raphinha se unirá al grupo en el St. George's Park mañana.

La temporada será difícil para el internacional brasileño, no solo por la presencia de ejecutivos y directivos en el Barcelona abiertos a un posible traspaso, sino también porque afrontará una dura competencia por el puesto de extremo izquierdo con Anthony Gordon, por quien el club catalán pagó 70 millones de euros, una cantidad que podría ascender a 80 millones en caso de cumplirse las primas acordadas con el Newcastle y ligadas al rendimiento.

El diario "Marca" señaló que Raphinha iniciará su quinta temporada con el Barcelona y, como es habitual en él, arranca con una gran ambición, un deseo desbordante de progresar y una enorme felicidad por formar parte del conjunto catalán.

Pero este año, el internacional brasileño de 29 años afronta una dura competencia por el puesto de extremo izquierdo. El Barcelona ha desembolsado una cantidad enorme para fichar a Anthony Gordon, lo que le pondrá ante un gran desafío.

Gordon, exjugador del Newcastle, es uno de los dos nuevos fichajes que el Barcelona ha cerrado este verano, junto a Karim Adeyemi, el extremo alemán que sabe desenvolverse en esa banda del campo. Ambos jugadores destacan por su velocidad, su habilidad en el regate, su capacidad para conectar líneas y su capacidad goleadora. Además, Flick también cuenta con Fermín López y Ferran Torres para ocupar ese puesto.

Pero Raphinha está acostumbrado a superar retos. Vivió una infancia difícil, hizo sacrificios y afrontó obstáculos, y se prepara para la nueva temporada con entusiasmo y confianza en sí mismo.

Raphinha rechazó tentadoras ofertas de clubes saudíes que querían incorporarlo a sus filas, y tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2028, que pretende cumplir, pese a que existen voces influyentes dentro del club que abogan por su salida.

Consideran que su posición en el campo está bien cubierta, que el exjugador del Leeds es muy solicitado y que podrían obtener una cantidad considerable por su venta.

Su valor se estima en unos 70 millones de euros. Además, quienes reclaman su marcha argumentan que se perdió 17 partidos la temporada pasada por lesión, lo que suscitó ciertas preocupaciones.