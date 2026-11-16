Raphinha, el referente entre dos fuegos: Brasil aprieta y el Barcelona paga el precio

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Cada partido de la selección brasileña durante el parón internacional se ha convertido en los últimos tiempos en un motivo de creciente preocupación en el Barcelona por la situación de su capitán, Raphinha.

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El diario catalán «Mundo Deportivo» informa de que el problema ya no se limita a las lesiones musculares que sufre el jugador durante los parones internacionales ni al cansancio acumulado por los largos viajes para disputar amistosos fuera de Europa, sino que se ha extendido a la presión psicológica que vive el capitán de la Canarinha ante el bajón de resultados de la selección y las críticas que recibe en su país.

El Barcelona sigue con preocupación la situación de su extremo brasileño , sobre todo porque el jugador, de 29 años, ha sufrido tres lesiones musculares en las tres últimas concentraciones internacionales, en marzo, junio y septiembre. Dos de ellas se produjeron en partidos amistosos, mientras que la tercera llegó durante el Mundial, lo que le ha llevado a plantearse una forma distinta de gestionar sus compromisos con la selección.

Raphinha expresó su deseo de hablar con Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, sobre la gestión de sus minutos para evitar nuevas lesiones. Lo hizo el mismo día en que se anunció su renovación con el Barcelona hasta 2030, un paso que el club catalán celebró, pero el jugador se encontró con un nuevo problema por la airada reacción en Brasil.

Parte de la afición y de la prensa brasileña criticó al futbolista después de que sus declaraciones se interpretaran como un intento de evitar jugar con la selección o de restar compromiso con la camiseta de la Canarinha, pese a que su mensaje era claro: quería preservar su estado físico y seguir rindiendo tanto para su club como para la selección de su país.

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Esta presión ha aumentado la inquietud en el Barcelona, sobre todo porque Raphinha no ha podido regresar a España antes del miércoles, pese a saber desde el sábado, tras su expulsión en el amistoso ante Japón, que no jugaría el siguiente partido contra Singapur. Esta situación ha generado dudas en el club sobre los motivos de su permanencia en la expedición brasileña.

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Raphinha había intentado zanjar la polémica en la rueda de prensa previa al duelo ante Japón, donde se mostró muy afectado y estuvo a punto de llorar al explicar su postura: «Creo que me expliqué bien. Solo dije que tengo que cuidarme, no quiero más lesiones. Lo que quiero es estar disponible para Brasil y para el Barcelona».

Pese a la tensión, la estrella del Barcelona disputó 71 minutos ante Japón, en un partido que terminó con derrota de Brasil por 3-2, sin sufrir ninguna lesión nueva, lo que indica que el acuerdo alcanzado con Ancelotti para gestionar su participación empieza a dar frutos en lo físico.

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Sin embargo, el rendimiento de Raphinha reflejó el nivel de tensión que vive en estos momentos. Se le vio nervioso ante las entradas de los jugadores japoneses y las decisiones arbitrales, y terminó perdiendo los nervios tras ser sustituido: protestó airadamente la jugada previa al gol de la victoria nipona en el minuto 91 y vio la tarjeta roja por sus protestas.

Según la normativa de la FIFA, una tarjeta roja conlleva un partido de sanción aunque se produzca en un amistoso, por lo que Raphinha se perderá el próximo encuentro de Brasil ante Singapur. Aun así, seguirá con la expedición de la selección como referente para sus compañeros, en su condición de uno de los capitanes del equipo y de uno de los jugadores que cuentan con la confianza del cuerpo técnico.

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La Confederación Brasileña de Fútbol insistió en mantener al jugador con el grupo pese a que no puede jugar: «No tiene sentido prescindir de él, es uno de nuestros líderes». Un mensaje que refleja un claro reconocimiento de su peso en la selección, pero que al mismo tiempo aumenta la responsabilidad que recae sobre sus hombros en un momento en el que la Canarinha atraviesa un bajón de nivel y de resultados.

Uno de los problemas que afectan a Raphinha es la sensación constante de que debe demostrar que merece su sitio en la selección brasileña, a diferencia de lo que ocurre en el Barcelona, donde se ha convertido en una de las grandes estrellas del equipo y en uno de sus jugadores más influyentes, sobre todo esta temporada, en la que ha evolucionado hasta convertirse en un atacante capaz de marcar con regularidad, pasando de ser un extremo destacado a un futbolista mucho más decisivo cerca del área.

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El camino de Raphinha hacia el estrellato no fue sencillo. Comenzó su carrera en Brasil en el Avaí, antes de fichar por el Vitória de Guimarães portugués en 2016, con 19 años, para iniciar después un largo recorrido por el fútbol europeo que incluyó al Sporting de Lisboa, al Rennes francés y al Leeds United inglés, antes de recibir su primera oportunidad con la selección brasileña en 2021.

Su fichaje por el Leeds United fue una etapa clave en su carrera, ya que sus destacadas actuaciones en la Premier League le valieron la confianza del cuerpo técnico de la selección y le abrieron una nueva etapa que le ha llevado al lugar que ocupa hoy. Sin embargo, su experiencia internacional todavía no le ha dado la misma sensación de estabilidad y confianza que ha encontrado en el Barcelona.

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El club catalán considera que el jugador tiene capacidad para superar esta etapa, sobre todo porque ya ha atravesado momentos difíciles y logró cambiar su imagen de extremo cuestionado a la de una de las piezas más importantes del equipo. Para ello, sin embargo, necesita recibir el apoyo, la confianza y la libertad suficientes en la selección brasileña, lejos de la presión constante que le hace sentir que debe demostrar su valía en cada partido.

El Barcelona teme que esta presión se convierta en un problema mayor que afecte al estado físico y mental de Raphinha, sobre todo porque el equipo depende de él de forma fundamental en su proyecto ofensivo, después de que se haya consolidado como uno de los jugadores más decisivos de la plantilla. Por eso, que el futbolista recupere el equilibrio con la selección brasileña no solo sería una buena noticia para la Canarinha, sino que también tendría un efecto positivo en el club catalán.