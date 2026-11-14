Raphinha, estrella del Barcelona y de la selección de Brasil, lanzó un duro ataque contra el árbitro del partido amistoso en el que su selección perdió ante Japón por 3-2, la mañana de este sábado, al considerar que los errores arbitrales afectaron de forma evidente al desarrollo del encuentro.
El partido, dirigido por el entrenador Carlo Ancelotti, presenció la expulsión de Raphinha y del seleccionador de Brasil, tras sus protestas por las decisiones del árbitro después de que Japón anotara su tercer gol.
Raphinha afirmó, en declaraciones a la cadena "Globo" tras el encuentro: "En primer lugar, quiero aprovechar la ocasión para disculparme por la expulsión, pues es difícil controlarse en situaciones como esta, especialmente con la cantidad de errores que cometió el árbitro".
Y añadió: "Intenté hablar con él, pero no sentí que estuviera abierto al diálogo. Creo que cometió muchos errores durante el partido, y voy a intentar creer que fueron simplemente errores, pero lo que ocurrió es inaceptable".
La estrella del Barcelona prosiguió: "Hubo una falta antes del primer gol, y además el jugador tocó el balón con la mano, aunque eso puede entenderse según las reglas actuales. También hubo un penalti claro a mi favor, y luego llegó su tercer gol".
Explicó: "Hubo una falta clarísima contra Joao, pero el árbitro decidió que el juego continuara, y con la ayuda de la tecnología del videoarbitraje asistente, se validó el gol".
Raphinha continuó: "Intentamos dar lo mejor de nosotros desde el inicio del partido, sin ignorar los aspectos que debemos mejorar. Estamos evolucionando y empezamos a encontrarnos dentro del campo".
Y agregó: "Desde mi punto de vista, hicimos un gran partido, y nuestro rendimiento en la segunda parte fue mucho mejor que el de la primera, pero cuando te ves obligado a jugar también contra el árbitro, las cosas se complican".
Concluyó sus declaraciones diciendo: "No podemos pasar por alto lo que ocurrió a nivel arbitral sin una postura clara".
La selección japonesa se había adelantado con dos goles sin respuesta en el minuto 19 del partido, antes de que Vinícius Júnior recortara la diferencia en el minuto 33 de la primera parte, y luego añadiera el segundo gol para Brasil en el minuto 30 de la segunda parte.
Pero Sakamoto selló la victoria para la selección asiática, tras anotar el tercer gol en el tiempo añadido.
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
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Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
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