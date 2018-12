Ramos tiene razón: desde que se fue Mou, el Madrid lo ha ganado todo

“Y no soy nadie para decidir quién entrena. ¿Tú crees que los capitanes decidimos quien entrena y quién no entrena al Madrid? Llevamos cinco años sin Mou y seguís hablando de Mou. ES un personaje que os da muchísimo hablando de márketing. Lo queréis todo. El Madrid ha ganado todo y seguís hablando de Mou Hay que tenerle un respeto al entrenador actual y a los que hemos tenido y no se le tiene. Ahora Solari. Seguiremos hablando de Mou, yo no voy a entrar en ese juego”. Esas fueron las palabras de Sergio Ramos antes de ganar el Mundial de Abu Dhabi y visto lo visto, no hay quien le quite razón al de Camas. El Real Madrid logró su cuarto Mundial de Clubes que, sumados a las tres Copas Intercontinentales que ya poseía, le llevan a tener siete títulos mundiales en su palmarés.

Se podrá hablar largo y tendido de Mou, de su etapa que algunos siguen añorando y de si su trabajo fue bueno o no en el Real Madrid, pero la realidad es tozuda y los números son los que son. Sergio Ramos tiene razón. Desde que se fue Mourinho, el Madrid lo ha ganado todo. De hecho, el último lustro del conjunto blanco es histórico: desde que empezó 2014 y hasta el final del 2018, inminente, el Madrid ha ganado 14 título s. Tres de ellos de carácter nacional (una Liga, una Copa y una Supercopa) y once internacionales (cuatro Champions, cuatro Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa). Una bestialidad que prestigia a este grupo de jugadores y a los técnicos que han tenido.

Este es el primer título oficial para Santiago Solari. Los otros 13 se los reparten Ancelotti (4) y Zidane (9 ), mientras que Rafa Benítez se fue con su casillero en blanco, como Julen Lopetegui. Se quiera admitir o no, se llegue a debatir o no y se hable de Mourinho lo que se quiera decir, el caso es que Sergio Ramos tiene más razón que un santo. La opinión pública lleva un lustro hablando de Mourinho y la verdad es que, en ese intervalo de tiempo, el Real Madrid lo ha ganado absolutamente todo.