Ramos se queda los focos de Casillas en un Bernabéu que no se llenará

La Federación, preocupada por la asistencia al España - Suecia. No habrá homenaje al portero. El defensa vuelve a su estadio más de dos meses después

recibe a en un partido clave para la clasificación a la 2020. Los suecos son los ‘cocos’ del grupo, hasta el punto de que en La Roja aseguran que ni siquiera son favoritos este lunes en el Santiago Bernabéu. Un estadio monumental, a la altura de semejante cita (y mucho mayores), pero que no se llenará para alentar a la Selección Española. Una circunstancia que preocupa y decepciona a partes iguales en la Federación. No obstante, tanto Robert Moreno como Sergio Ramos quisieron hacer un último llamamiento a la desesperada para intentar pintar de rojo el coliseo azul.

La elección del Santiago Bernabéu fue un acto de buena voluntad que sellaba las mejoradísimas relaciones entre Florentino Pérez y Luis Rubiales. Pero también, como no puede ser de otra manera, un intento de reivindicar la importancia de la Selección Española en lo que será el broche a la presente temporada. Desde los despachos en Las Rozas querían que fuera un final a lo grande. Incluso se barajó la posibilidad de homenajear a Iker Casillas después de que sufriera un infarto, recogiendo así el guante lanzado desde los medios de comunicación.

El mítico portero no quiso. Siempre había advertido que rechazaría cualquier tributo mientras estuviera en activo y no hubiera renunciado a La Roja. E incluso ahora que se recupera del ataque al corazón, hasta por Redes Sociales ha pedido públicamente que le dejen ‘retirarse’ como él quiera. El cancerbero, que siempre se ha vestido por los pies, también quiere ser el único que cuelgue sus propios guantes.

Así las cosas, ni el homenaje a Casillas salió adelante, ni tampoco el respaldo masivo del público, al que no le ha emocionado esta Suecia como pudo hacerlo hace un año atrás. El fútbol español echó el telón abajo a la presente temporada hace tiempo. Estos dos partidos internacionales no son más que la prolongación de una agonía que se antoja interminable. El Bernabéu se quedará grande.

No así para Sergio Ramos, que apareció este domingo con la ilusión de un niño, más de dos meses después de su último partido allí. Lució a sus hijos sobre el césped del Bernabéu vestidos con La Roja. Como si nunca antes hubiera tenido la opción de llevarles a Concha Espina. Y en rueda de prensa se mostró orgulloso, e incluso socarrón, con el récord de victorias con la Selección que le ha arrebatado precisamente a su amigo Iker Casillas (122). Una marca menos que le queda al portero. La siguiente que perderá será la de internacionalidades, que se la quedará también Sergio Ramos dentro de apenas tres partidos más.

“Siempre le dije a Iker que me lo comería con ‘papas’. Tengo muchas ganas de seguir viniendo con España”, espetó el capitán haciendo las veces de capitán. Si es que todavía necesita enfundarse ese traje porque no le salga ese caracter de manera automática. Este lunes ante Suecia marcará una muesca más en sus espaldas. No le importa el recibimiento que pueda tener en su estadio después de su desliz con y el presidente del . Confía ciegamente en que será bueno. Como siempre fue. Como se merece. Como tendrá Casillas en algún momento. Pero no mañana.