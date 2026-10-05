Gonçalo Ramos encendió la polémica dentro de la selección portuguesa después de compartir una publicación que lo describe como "el mejor delantero centro del fútbol", pocos días después de la polémica salida de Cristiano Ronaldo de la concentración del equipo.

El episodio se produjo tras la victoria de Portugal sobre Noruega por 2-1, en un partido en el que Ramos continuó brillando después de tener la oportunidad de ser titular en lugar de Ronaldo durante los últimos tres encuentros, marcando 3 goles y dando una asistencia.

Ramos publicó, a través de su cuenta de Instagram, imágenes de su participación con Portugal, junto a la repetición de un mensaje del comentarista deportivo Luís Freitas Lobo, en el que afirmaba que el exdelantero del Paris Saint-Germain es "el mejor delantero centro" del fútbol portugués, y que su potencial va más allá de la mera fama de la marca asociada a Ronaldo.

Ramos se limitó a volver a publicar el mensaje con la frase "el estatus de mejor jugador", antes de borrarlo pocas horas después, en medio de las críticas de varios aficionados de Ronaldo, que consideraron la publicación como un mensaje indirecto al excapitán de la selección.

Ramos fue convocado a la selección portuguesa por primera vez en 2022, y desde entonces ha disputado 31 partidos internacionales en los que ha marcado 14 goles, aunque durante la mayor parte de su trayectoria internacional permaneció por detrás de Ronaldo en la jerarquía de delanteros, antes de obtener recientemente una oportunidad continuada para demostrar su valía.

Por su parte, Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, elogió la evolución de Ramos, asegurando que conoce sus cualidades desde sus inicios en el Benfica, y que sus goles y asistencias durante los últimos partidos reflejan el gran progreso que ha alcanzado.

Jesus señaló que Ramos "evoluciona rápidamente y seguirá mejorando", considerando que su nivel actual representa un aporte importante para su nuevo club, el Milan, bajo la dirección del entrenador Rúben Amorim.