Ramos a Miguel Herrera: "Te equivocaste en tu planteamiento. Yo no la puse en la fila 80"

El técnico y el árbitro tuvieron una discusión al finalizar el partido entre León y América.

León y América entregaron al que muchos han llamado el mejor partido del Guardianes 2020, con un apasionante triunfo 3-2 de la Fiera sobre los Azulcremas, entregando mucho de qué hablar dentro y fuera de la cancha.

Ya se comentó sobre la desafortunada lesión de Nicolás Benedetti que lo hizo salir del terreno de juego entre lágrimas, pero hubo otra acción al silbatazo inicial que no se pudo apreciar en la transmisión de la contienda.

Miguel Herrera se encontró con César Ramos, teniendo una muy candente, pero respetuosa plática. El Piojo reclamó al árbitro los motivos por los que había sido amonestado, argumentando que no dirigió insultos y estuvo tranquilo en su área técnica. El silbante aseguró que se la pasó manoteando y protestando sus decisiones, orillándolo a esa determinación.

Posteriormente la conversación subió de nivel, con ambos recordando la última vez que el silbante mundialista pitó a las Águilas. Fue en la final del Apertura 2019, con un claro error arbitral que perjudicó a los dirigidos por Herrera Aguirre, y perdieron la Copa ante .

El árbitro admitió su fallo, pero dedicó fuertes palabras al Piojo: “Yo tomé la determinación, no él (su auxiliar), tú te equivocaste en tu planteamiento, es lo mismo. Yo no tiré penales, yo no rematé a gol, yo no la puse en la fila 80, perdóname”, dijo para meterse en su vestuario.

Según hicieron saber periodistas que cubrieron el partido en el Estadio Victoria, la discusión se trasladó hasta los vestuarios, pero no pasó a más.