Ramos: “¿Marcelo e Isco? Cualquier cuestión personal debe estar a la sombra del colectivo"

El defensor del Real Madrid, por otra parte, se mostró muy contento por alcanzar los 600 partidos en el club: “Ojalá sean muchos más”.

Tras la victoria y las polémicas en Amsterdam frente al Ajax, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, Sergio Ramos salió a dar la cara. “Soy defensor del VAR y poco a poco el fútbol será más justo. A veces ha sido perjudicial con nosotros y hoy anula un gol importante”, afirmó el capitán del Real Madrid.

Todas las polémicas arbitrales del Ajax - Real Madrid

Por otra parte, el defensor se mostró muy contento por haber llegado a su partido 600 con la camiseta blanca: “No es fácil alcanzar 600 partidos con mi club. Ojalá sean muchos más y que cada día me levante con la ilusión de representar como capitán a este equipo”.

Con respecto a lo futbolístico, Ramos sostuvo que fue clave “saber leer el partido”. Y añadió: “Estuvimos juntos y aprovechamos las contras. Nos llevamos dos goles para la eliminatoria”.

Posteriormente, en zona mixta, Sergio Ramos compareció también ante las radios para tocar otros temas igual de interesantes:

"¿Qué pinta tiene la temporada del Real Madrid? Soy una persona optimista. El Madrid ni se había ido ni estaba muerto. Está donde quiere estar y en el momento más oportuno. En un estado anímico extraordinario, con unos resultados muy positivos y ahora en el momento de la verdad hay que decidir para seguir con el objetivo. No hay que sacar pecho. Estamos donde queremos, con opciones en todas las competiciones".

El artículo sigue a continuación

"Las Champions no sólo se ganan por saber meter goles, sino que hay que defender, sufrir, estar unidos. Y hoy lo hemos hecho, no siempre gana el que juega mejor al fútbol, el que juega más bonito sino el que es más eficiente. El juego bonito se lo llevó el Ajax, pero el resultado el Real Madrid".

"Igual que hice con Asensio, pido que no le metáis mucha presión a Vinicius. El chico tiene que disfrutar del fútbol. No le carguéis esa maleta de piedras, porque no hay necesidad ninguna. Para eso estamos los que más tiempo llevamos. Es espectacular, nos está dando resultados y salidas, pero no me lo pongáis por las nubes, que luego pasa lo que pasa..."

"¿Marcelo e Isco? Independientemente de la opinión personal de cada uno, cualquier estado personal debe estar siempre a la sombra por el pensamiento colectivo del grupo. Pueden ser situaciones complicadas, y para eso estamos los compañeros, para animar y dar cariño. A cualquiera. Pero el equipo está por encima de todos nosotros, ninguno es imprescindible y la competencia es buena para alertar al resto de jugadores. El míster lo tiene complicado para decidir".