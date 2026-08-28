El Milan logró una merecida victoria ante su invitado, el Venezia, por dos goles a cero en el partido disputado en el estadio "San Siro", que fue testigo del primer gol del delantero portugués Gonçalo Ramos con la camiseta rossonera, además de un gol en propia meta que sentenció los tres puntos tras haber desperdiciado numerosas ocasiones claras.

El primer partido del equipo en su estadio esta temporada fue testigo de un homenaje especial a la leyenda del club y su capitán histórico Franco Baresi, quien falleció el pasado 31 de julio a la edad de 66 años.

El Milan entró en el encuentro con dos cambios respecto al once que venció al Torino (2-1) en la primera jornada, con la participación de Luka Modric y Davide Bartesaghi en lugar de Ardon Jashari y Pervis Estupiñán, en medio de la ausencia de Adrien Rabiot y Christian Pulisic por no haber completado su puesta a punto física tras participar en el Mundial.

También fueron descartados Rafael Leão, Samuel Ricci, Fikayo Tomori, Yusuf Fofana y Santiago Giménez ante las negociaciones en curso para su marcha. Por su parte, el Venezia entró en el partido tras su derrota ante el Lecce por dos goles a cero, sin poder contar todavía con los servicios de Andrea Adorante, Matías Moreno y Marin Sverko, mientras que el entrenador prefirió dar entrada a Ridgeciano Haps en lugar de Thierry Correia.

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El partido comenzó con presión ofensiva del Milan; Ramos desperdició una ocasión temprana con un disparo poco preciso tras un centro de Ruben Loftus-Cheek, antes de romper la trampa del fuera de juego en otro intento que obligó al portero Filip Stankovic a despejar con maestría.

Por el otro lado, Ache Adams amenazó la portería del guardameta Mike Maignan con un potente disparo que este alejó, y el Milan respondió con una ocasión para el defensa Strahinja Pavlovic, que se internó en el área recibiendo un pase de Bartesaghi, pero Stankovic fue rápido al salir de su portería para despejar.

Pavlovic volvió a desempeñar un papel decisivo en las zonas defensivas al cortar un peligroso intento de John Yeboah tras un centro de Adams, mientras que Stankovic continuó su gran actuación al detener un disparo raso de Ramos dentro del área. Los rossoneri siguieron con sus intentos a través de Samuel Chukwueze y Ramos, que remató un balón por encima del larguero, antes de que el Venezia se viera obligado a hacer un cambio forzado en el tiempo añadido de la primera parte por una lesión de Bartol Franjic en el hombro.

Con el inicio de la segunda parte, Antoine Hainaut desperdició una ocasión para los visitantes con un disparo que pasó por delante de la portería tras un centro de Haps, y el Milan respondió con una ocasión clara cuando Yunus Musah saltó a rematar de cabeza dentro del área de las seis yardas y la envió con fuerza hacia el larguero.

El suplente del Milan, Alexis Saelemaekers, desempeñó el papel de salvador nada más entrar; puso un centro de cabeza para Ramos que pasó junto al poste, antes de que la misma dupla volviera para lograr descifrar la defensa; Saelemaekers lideró un contragolpe y envió un pase inteligente que atravesó la defensa hacia Ramos, y el delantero portugués lanzó un disparo con la zurda que pasó entre las piernas de Gianluca Busio y se alojó en la red desde corta distancia, marcando su primer gol con la camiseta del Milan.

El Venezia intentó responder con un disparo de Yeboah que Maignan detuvo, quien más tarde salió hasta el centro del campo para cortar un mano a mano antes de Leon Lauberbach. En los últimos minutos, el Milan sentenció el encuentro con un segundo gol que llegó de forma dramática; Saelemaekers envió un pase mágico con el que Ardon Jashari se quedó solo ante la portería y lanzó un disparo picado que el portero Stankovic detuvo, pero que rebotó en el defensa Ridwan Halhal para regresar al interior de la red vacía, confirmando la victoria lombarda.